Exporturile României rămân blocate. Tánczos Barna: „Este o măsură profund disproporționată”

Sectorul ovin din România se confruntă cu o nouă provocare după ce Comisia Europeană a decis prelungirea restricțiilor privind exportul de ovine și caprine către țările terțe până la 31 decembrie 2026. Măsura vine în contextul apariției unui focar de pestă a micilor rumegătoare în județul Mureș, autoritățile europene apreciind că există în continuare un risc ridicat de răspândire a bolii.

Anunțul a fost făcut de vicepremierul Tánczos Barna, care consideră că decizia afectează puternic unul dintre cele mai importante sectoare ale agriculturii românești.

„Comisia Europeană a extins interdicția privind exportul de ovine și caprine din România către țările terțe până la 31 decembrie 2026, menținând totodată interdicția deja existentă pentru livrările către statele membre ale UE. Decizia a fost motivată de apariția unui focar de pestă a micilor rumegătoare în județul Mureș și de aprecierea Comisiei că există un risc ridicat de răspândire a bolii.”

Vicepremierul susține că măsura adoptată la nivel european nu reflectă situația reală din teren și penalizează întregul sector, deși focarul identificat este localizat și se află sub control.

„Este o măsură profund disproporționată în raport cu situația epidemiologică existentă și cu impactul economic major asupra sectorului ovin din România.”

Potrivit acestuia, restricțiile sunt aplicate la nivel național, deși problema sanitar-veterinară este limitată la o anumită zonă.

„Restricția se aplică întregului teritoriu național, deși focarul este localizat și se află sub control, în timp ce alte state membre aflate în situații similare nu se confruntă cu măsuri la fel de severe.”

Decizia Comisiei Europene vine într-un moment în care România a înregistrat rezultate importante pe piețele externe. În ultimii ani, exporturile de ovine au crescut constant, iar țara noastră a devenit unul dintre cei mai importanți furnizori din Uniunea Europeană pentru piețele din afara blocului comunitar.

„România a devenit cel mai mare exportator de ovine din Uniunea Europeană, cu contracte și exporturi record în 2026 către piețele din afara Uniunii. Sectorul ovin are o contribuție esențială la economia rurală.”

Prelungirea restricțiilor riscă să afecteze fermierii care și-au construit relații comerciale stabile cu parteneri din Orientul Mijlociu și din alte piețe externe, într-un an în care exporturile erau așteptate să atingă niveluri record.

Tánczos Barna consideră că măsurile de combatere a bolii trebuie să protejeze sănătatea animalelor, însă fără a afecta nejustificat competitivitatea fermierilor români.

„Măsurile de control al bolii trebuie să fie eficiente, dar și proporționale, astfel încât să protejeze sănătatea animalelor fără a afecta inutil competitivitatea fermierilor români și poziția României pe piețele internaționale.”

În acest context, vicepremierul solicită Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor să prezinte cât mai rapid un plan de măsuri care să permită limitarea restricțiilor doar la zonele afectate și reluarea exporturilor.