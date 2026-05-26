Schimbare majoră pentru contribuabili. ANAF va genera automat Decontul de TVA

ANAF accelerează procesul de digitalizare fiscală și pregătește o schimbare importantă pentru firmele din România. Instituția lucrează la un sistem care va permite precompletarea automată a Decontului de TVA pe baza informațiilor raportate prin fișierul SAF-T, iar pe termen lung obiectivul este eliminarea completă a declarației D300.

În perioada următoare, contribuabilii vor avea la dispoziție două aplicații prin care își vor putea verifica singuri datele raportate și eventualele neconcordanțe înainte de controalele efectuate de autoritățile fiscale.

Programul pilot privind verificarea consistenței datelor raportate prin declarația D406 SAF-T este în desfășurare în perioada decembrie 2025 – august 2026. Proiectul a fost anunțat oficial de ANAF în octombrie 2025 și urmărește compararea informațiilor din fișierul SAF-T cu cele declarate prin deconturile de TVA D300 și D301.

În cadrul programului au fost selectați 34 de contribuabili din domenii diferite, inclusiv construcții, energie, comerț, sector bancar și asigurări. Participarea s-a realizat pe bază de voluntariat, după transmiterea unor invitații și a unor chestionare de acord din partea ANAF.

Magdalena Grădinaru, director general al Unității de Management al Informației din cadrul ANAF, spune că proiectul are rolul de a testa acuratețea datelor și capacitatea sistemului de a genera automat informațiile necesare pentru completarea deconturilor de TVA.

Una dintre cele mai importante schimbări anunțate este nivelul foarte detaliat al verificărilor.

ANAF nu va mai analiza doar rezultatul final privind TVA de plată sau TVA de rambursat, ci va compara informațiile raportate prin SAF-T cu fiecare poziție individuală din Decontul de TVA. Astfel, eventualele diferențe vor putea fi identificate mult mai precis.

Autoritatea fiscală recomandă contribuabililor să depună declarații rectificative ori de câte ori identifică neconcordanțe între datele raportate și situația fiscală reală.

Acest mod de lucru confirmă intenția ANAF de a transforma SAF-T într-un instrument central al administrării fiscale și nu doar într-o obligație suplimentară de raportare pentru companii.

Ca parte a proiectului, ANAF va pune la dispoziția contribuabililor două instrumente informatice.

Prima aplicație va permite verificarea automată a celor 11 teste de consistență pentru datele raportate prin SAF-T, reguli publicate de autoritate încă din august 2024. Contribuabilii vor putea astfel să identifice rapid eventualele erori și să le corecteze înainte de depunerea declarațiilor.

A doua aplicație va avea un rol și mai important. Aceasta va genera automat o variantă precompletată a Decontului de TVA D300 pe baza informațiilor din fișierul SAF-T.

În prima etapă, aplicația va fi disponibilă exclusiv companiilor participante la programul pilot. Ulterior, după evaluarea rezultatelor și ajustarea sistemului, ANAF intenționează să o pună la dispoziția tuturor contribuabililor.

Potrivit reprezentanților instituției, scopul final este eliminarea completă a Decontului de TVA D300 și utilizarea exclusivă a datelor raportate prin SAF-T pentru administrarea obligațiilor fiscale.

Totuși, această schimbare nu va avea loc imediat. ANAF precizează că eliminarea declarației va fi posibilă doar după ce aplicațiile vor fi suficient testate, utilizate pe scară largă și vor demonstra un grad ridicat de acuratețe.

În prezent nu există un termen clar pentru renunțarea la D300, însă mesajul transmis de autoritatea fiscală este că firmele trebuie să acorde o atenție tot mai mare calității informațiilor raportate prin SAF-T.

În perspectiva noilor sisteme automate de verificare și precompletare, corectitudinea datelor introduse în declarația D406 va deveni un element esențial pentru relația contribuabililor cu ANAF.