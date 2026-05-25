Directorul general al Bursei de Valori București, Remus Vulpescu, a declarat că este puțin probabil ca un guvern să își piardă mandatul din cauza intenției de a lista companii de stat, argumentând că astfel de măsuri au fost prezente constant în programele de guvernare din ultimii ani și fac parte dintr-o direcție economică recurentă în România.

Afirmațiile au fost făcute în cadrul evenimentului „Forumul investitorilor – 2026: Provocările și oportunitățile anului”, unde au fost analizate evoluțiile pieței de capital și perspectivele de dezvoltare pe termen mediu.

Potrivit lui Vulpescu, ideea listării companiilor de stat nu este una nouă și nu ar trebui privită ca un factor de instabilitate politică. Acesta a subliniat că, în ultimii 12–15 ani, diverse guverne au inclus în mod constant astfel de obiective în strategiile oficiale de guvernare.

El a explicat că, atunci când sunt implementate în mod corect și transparent, listările nu afectează capitalul politic sau încrederea electoratului, ci pot contribui la dezvoltarea pieței de capital și la creșterea gradului de participare a investitorilor.

Reprezentantul BVB a evidențiat și evoluția semnificativă a pieței locale, subliniind că în România există în prezent peste 300.000 de investitori de retail activi. Aceștia sunt considerați participanți informați, care înțeleg mecanismele de funcționare ale pieței și au susținut succesul ofertelor publice din ultimii ani.

De asemenea, el a menționat rolul sistemului de pensii în susținerea economisirii pe termen lung, arătând că aproximativ 8,5 milioane de români contribuie la sistemul de pensii, dintre care circa 6,5 milioane sunt participanți la Pilonul II. În paralel, Pilonul III începe să capete o importanță tot mai mare în structura economisirii private.

În acest context, Vulpescu a precizat că o mare parte din operațiunile de listare vizează în principal investitori români, ceea ce reflectă maturizarea treptată a pieței de capital locale și creșterea interesului pentru instrumente financiare.

Această tendință contribuie la consolidarea unui ecosistem investițional intern, în care capitalul autohton joacă un rol tot mai important în finanțarea economiei reale.

‘Dacă ne uităm la ultimii 12, 14, 15 ani, listările făcute corect nu erodează capitalul politic, nu erodează capital electoral. Numărul de investitori este, într-adevăr, de peste 300.000 de investitori de retail în mod activ: investitori asumați, investitori care înțeleg datele fundamentale și care, până acum, au asigurat succesul tuturor ofertelor publice făcute, primare sau secundare, pe cota lor. Într-adevăr, vorbim de 8,5 milioane de români care au contribuit și mai contribuie, dintre care vreo 6,5 milioane la Pilonul 2. Eu m-aș uita și la Pilonul 3, care începe să se dezvolte și să capete masă critică. Deci, în primul rând, vorbim despre vânzare de acțiuni către un public investițional predominant românesc, predominant național, autohton. În al doilea rând, dacă a căzut un Guvern, mi-e greu să cred că a căzut pentru că voia să listeze companii. Toate guvernele din ultimii 15 ani au avut în programele de guvernare listări de companii. Prin urmare, este perceput ca un lucru bun să vorbești la nivel de Guvern despre companii. Dacă toate guvernele au avut în programele de guvernare să listeze companii, cu siguranță sunt făcute măsurători care arată că publicul din România, alegătorii care sunt și investitori, o parte dintre ei, privesc, de asemenea, cu ochi buni listarea de companii. Ce vreau să mai precizez este că noi sperăm să avem mult mai mulți investitori de retail’, a explicat Vulpescu.

Un alt punct important abordat a fost procesul de integrare a României în MSCI Emerging Markets, considerat un obiectiv strategic pentru piața de capital locală.

Potrivit oficialului BVB, această etapă trebuie realizată gradual și cu atenție, pentru a evita eventuale dezechilibre. El a atras atenția că o intrare pripită în indicele global ar putea avea consecințe negative, inclusiv riscul de excludere ulterioară, dacă nu sunt respectate toate criteriile de funcționare și stabilitate ale pieței.

În același timp, includerea în MSCI Emerging Markets ar putea aduce fluxuri semnificative de capital internațional, având în vedere că fondurile care urmăresc acest indice gestionează active de peste 1,5 trilioane de dolari la nivel global.