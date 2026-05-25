Momentul care a atras cel mai mult atenția a fost relatarea fostului șef al statului despre operația de hernie de disc efectuată la Viena în 2006 și motivele pentru care a ales să fie operat în afara țării.

Discuția despre sistemul medical a pornit de la întrebarea unui tânăr medic, care l-a întrebat pe Traian Băsescu ce ar trebui să facă doctorii pentru a nu fi afectați de acuzațiile potrivit cărora nu își fac meseria corect.

Răspunsul fostului președinte a stârnit imediat reacții și aplauze în sală.

„Cred că nu v-o faceți întotdeauna. Să fim cinstiți”, a spus Băsescu, stârnind un val de aplauze.

Fostul președinte și-a argumentat poziția folosind drept exemplu experiența personală din perioada mandatului său, când a fost diagnosticat cu hernie de disc și a ajuns să fie operat în Austria.

Traian Băsescu a povestit că situația medicală s-a agravat rapid într-un interval de doar câteva ore.

„Pe la 16.00 vine medicul care ar fi trebuit să mă opereze și se constată că în București nu există nicio sală de operație pregătită în care poate merge președintele României acum. Drept pentru care, șeful SPP a spus: «Pregătiți avionul» și am plecat la Viena. La Viena, din salvare am ajuns direct în sala de operație. Asta e diferența, domnu doctor. Avem o problemă”, a mai spus Băsescu.

Fostul șef al statului a afirmat că experiența respectivă i-a arătat vulnerabilitățile sistemului medical românesc, mai ales în situațiile de urgență.

În timpul întâlnirii, Traian Băsescu a relatat și momentele de incertitudine prin care a trecut înainte de operație.

Acesta a spus că simptomele s-au agravat foarte repede și că, într-un interval scurt, a ajuns să nu mai simtă nimic de la brâu în jos.

Fostul președinte a povestit că medicii nu au reușit să găsească rapid o soluție pentru intervenția chirurgicală în București, ceea ce a dus la decizia transportării sale de urgență la Viena.

„Dacă la președintele României se poate întâmpla să i se spună: «Da, poate să îți secționeze nervul până mâine dimineață, să rămâi olog, schilod pe viață, dar nu avem nicio sală dezinfectată, deci nu putem acum, mâine dimineață», vă dați seama la oamenii obișnuiți”.

Declarația a fost urmată din nou de aplauze din partea studenților prezenți în sală.

Tânărul medic a continuat dialogul și l-a întrebat pe fostul președinte dacă problemele din sănătate țin de medici sau de sistemul medical.

Traian Băsescu a închis însă rapid subiectul:

„Știți ceva? Nu mă pricep la doctori”.

Replica a provocat din nou reacții și aplauze în rândul participanților.

În cadrul întâlnirii, fostul președinte a vorbit și despre modul în care tinerii ar trebui să intre în politică.

Acesta le-a recomandat studenților să aibă o profesie reală înainte de a începe o carieră politică, pentru a nu deveni dependenți de liderii de partid.

„Politicianul liber este cel care are o meserie”.

Băsescu a criticat politicienii care, în opinia sa, au doar diplome fără o profesie reală și ajung dependenți de cei care îi promovează în partid.

„Au hârtia aia, diploma aia ca să o aibă în dulap, dar ei nu știu să facă nimic. De aceea sunt dependenți de cei cărora le cară geanta în primii ani, până când îl găsesc într-o bună dispoziție pe șeful cu geanta și îi spune: «Băiete, te pun pe listă». De acolo începe cariera lui politică. Acel om nu va fi politician, va fi o slugă care când duce geanta, când se duce să facă cumpărăturile, deși e deputat sau senator”.

Traian Băsescu a explicat că experiența sa de comandant de navă l-a ajutat să nu depindă politic de nimeni.

„Și aici vreau să mă laud. Am fost foarte liber. (…) Nu m-am lăsat controlat de nimeni. Știam că dacă am un șef căruia nu îi plac nu are ce să îmi facă pentru că am în sertar brevetul de căpitan de cursă lungă, mă duc pe navă și câștig foarte bine”, le-a spus Traian Băsescu studenților.

Fostul șef al statului a criticat și nivelul actual al clasei politice, afirmând că mulți politicieni nu transmit valoare publicului.

„Cum să devină atractivă politica pentru tineri când ce văd la televizor. Nu vreau să nominalizez pe nimeni, dar când vezi niște gângavi care își permit să meargă la televizor pe diverse teme fără să fi citit înainte, (…) nu transferă valoare, lucruri importante către cei care se uită la televizor”.

Băsescu consideră că unul dintre motivele pentru care politica nu mai atrage tinerii este lipsa unor modele autentice în spațiul public.

Fostul președinte a susținut că sistemul politic are nevoie de o selecție mai riguroasă a candidaților și de oameni competenți.

„Problema este că România nu are suficienți oameni politici ca să aibă un parlament cu 400 și ceva de membri. Un parlament mai mic obligă partidele la o selecție corespunzătoare a celor care candidează. Abia apoi, cei tineri vor spune: «Aș vrea să fiu și eu ca el». Deocamdată, nimeni nu spune despre niciun politician că vrea să fie ca el. Nici măcar ca Băsescu nu vor să fie”, a glumit fostul președinte, stârnind un nou ropot de aplauze.

Traian Băsescu a fost operat în anul 2006 la Viena, după ce a fost diagnosticat cu hernie de disc.

La momentul respectiv, cazul a generat ample dezbateri publice, iar presa vremii relata că o comisie medicală coordonată de Sorin Oprescu stabilise că intervenția putea fi efectuată și în România.

Cu toate acestea, președintele a ales atunci varianta operației în Austria, la recomandarea Ministerului Sănătății.

În 2009, Traian Băsescu declara la Radio România Actualități că a așteptat ore întregi în spital deoarece medicii „nu se hotărau cine să îl opereze”.