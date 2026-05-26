Românii caută locuințe după criterii tot mai specifice. Parcarea și acceptarea animalelor de companie câștigă teren

Modul în care românii își caută o locuință diferă tot mai mult în funcție de obiectivul urmărit: închirierea sau cumpărarea unei proprietăți. Datele analizate de Storia pentru luna aprilie 2026 arată că, deși bugetul și numărul de camere rămân principalele criterii de selecție, prioritățile utilizatorilor s-au diversificat semnificativ. În timp ce chiriașii acordă o atenție sporită aspectelor care țin de stilul de viață și flexibilitate, cumpărătorii se concentrează tot mai mult pe confortul pe termen lung și pe costurile asociate locuinței.

O tendință comună observată atât în segmentul închirierilor, cât și în cel al achizițiilor este interesul tot mai mare pentru existența unui loc de parcare. Potrivit datelor Storia, utilizatorii caută din ce în ce mai frecvent informații despre parcare direct în descrierea anunțurilor, în timp ce interesul pentru apropierea de metrou este în scădere.

Explicația este simplă: accesul la transportul public poate fi verificat ușor pe hartă, însă disponibilitatea unui loc de parcare trebuie menționată explicit de proprietar în anunț.

Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe în cadrul OLX Group, a explicat că utilizatorii sunt mai atenți la detalii și își definesc mai clar nevoile încă din faza de căutare. Ea a precizat că pe segmentul închirierilor cererea rămâne activă, numărul paginilor vizualizate crescând cu 4% față de anul trecut, în timp ce pe piața achizițiilor interesul există, însă deciziile sunt luate mai greu, într-un context influențat și de evoluțiile economice și fiscale.

„Am observat că utilizatorii Storia sunt mai atenți la detalii și își definesc mai clar nevoile încă din etapa de căutare. În același timp, dinamica din platformă arată o diferență între intenție și acțiune. Pe segmentul de închiriere vedem o cerere activă în luna aprilie, cu o creștere de 4% a numărului de pagini vizualizate față de anul trecut. În schimb, pe zona de achiziție interesul rămâne prezent, însă nu se transformă la fel de rapid în tranzacții: interacțiunile directe au scăzut cu 19% în aprilie, iar vizualizările cu 8%, semn că o parte dintre cumpărători sunt încă în faza de analiză, influențați și de contextul economic, inclusiv de creșterea TVA-ului. Per ansamblu, vedem o piață în care utilizatorii nu mai reacționează imediat, ci își acordă mai mult timp pentru a compara opțiuni și pentru a reveni asupra deciziei, iar acest lucru se reflectă direct în modul în care caută și filtrează ofertele”, a declarat Monica Dudău.

În cazul locuințelor de închiriat, cele mai utilizate filtre sunt prețul maxim, folosit de 51% dintre utilizatori, categoria locuinței, utilizată de 48%, și numărul de camere, selectat de 47% dintre cei aflați în căutarea unei chirii. Aceste criterii confirmă că bugetul și spațiul disponibil rămân principalele preocupări ale chiriașilor.

Totuși, analiza căutărilor după cuvinte-cheie relevă schimbări importante. Aproape 30% dintre utilizatorii care folosesc această funcție caută locuințe care acceptă animale de companie, iar interesul pentru acest criteriu a crescut cu 20% față de aprilie 2025.

În același timp, aproximativ 15,7% dintre utilizatori caută explicit informații despre locurile de parcare, numărul acestora fiind cu 64% mai mare decât în urmă cu un an. De asemenea, interesul pentru locuințele nemobilate a crescut cu 24%, fiind prezent în căutările a peste 8% dintre utilizatorii care folosesc funcția de căutare în descrierea anunțurilor.

Pe segmentul achizițiilor, bugetul și configurația locuinței continuă să domine procesul de selecție. Filtrul „preț maxim” este utilizat de 44% dintre cumpărători, urmat de numărul de camere, cu 43%, și categoria locuinței, cu 30%. În plus, 18% dintre utilizatori filtrează ofertele după suprafața minimă, iar 10% țin cont de anul construcției.

Datele arată însă și o creștere accentuată a interesului pentru dotări care pot reduce costurile pe termen lung. Aproximativ 6,3% dintre utilizatori caută informații despre locurile de parcare, cu 54% mai mult decât anul trecut. Totodată, căutările privind existența unei centrale termice proprii au crescut cu 73%, fiind realizate de 5,6% dintre utilizatori.

Un alt fenomen remarcat de analiză este interesul tot mai mare pentru casele de vacanță. Acestea sunt căutate de 4,8% dintre utilizatorii care folosesc funcția de căutare în descriere, iar numărul acestora este cu 141% mai mare comparativ cu aprilie 2025. Potrivit Storia, această evoluție sugerează că tot mai mulți români analizează posibilitatea achiziției unei a doua proprietăți, atât pentru uz personal, cât și ca investiție.