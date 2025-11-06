Podcastul „HAI Live” a pornit de la un eveniment cu încărcătură simbolică: victoria lui Zohran Mamdani în alegerile pentru primăria New York-ului. În discursul său de la Brooklyn, noul primar a declarat că alegerea sa reprezintă „răsturnarea unei dinastii politice” și „o victorie a bucătarilor, livratorilor și șoferilor de taxi”. Declarațiile sale au fost interpretate diferit în presa americană – unii l-au numit „progresist”, alții „comunist”.

Liviu Mihaiu a început discuția subliniind că etichetele folosite în dezbaterea publică sunt adesea pripite. El a respins ideea că Mamdani ar fi comunist, explicând că între socialism și comunism există diferențe esențiale.

„Aș aș pleca de la ultima ta propoziție ca să mi fac expoziția. Așa cum nu ne place nouă să punem etichetele la extremismul de dreapta. De exemplu, AUR nu este un partid extremist de dreapta sub niciun fel de doctrină. Nu există nici extremist de stânga la acest Mamdani. Dacă voi nu știți, eu îl urmăresc mai demult. Mamdani nu este un comunist, e un socialist ”, a spus jurnalistul.

Mihaiu a adăugat că socialismul are o tradiție lungă în țări dezvoltate fără legături cu comunismul:

„Îți aduc aminte că socialismul și comunismul nu au nicio legătură. Socialismul a dominat scandinavia timp de 40, 50, 60, 70 de ani fără să vină din comunism. Nu are legătură. Bun, o dată la mână. Doi la mână, el trebuie să ți aduc aminte că peste 30% dintre evreii neworchezi, cea mai mare comunitate de evrei din lume în New York, a votat cu Mamdani. New York ul e un oraș cosmopolit și antitrumpist”.

El a mai remarcat că peste 30% dintre evreii newyorkezi, o comunitate importantă în oraș, au votat pentru Mamdani, ceea ce arată o diversitate de motivații politice într-un oraș cosmopolit și, în general, antitrumpist.

Robert Turcescu a intervenit pentru a contrazice parțial această perspectivă, invocând o dimensiune istorică și teoretică.

„Spune-mi și mie cam câți evrei au fost comuniști? Ia adu-ți aminte cam câți evrei au fost comuniști măcar așa, din experiența noastră aici, în România? Cine erau ăia care au venit cu tancurile sovietice în România?”, a întrebat el retoric, sugerând că legăturile dintre socialism și comunism nu pot fi complet separate.

Liviu Mihaiu a admis că „foarte mulți” evrei au fost implicați în mișcările comuniste, dar a revenit asupra diferențelor doctrinare. El a relatat un episod dintr-o dezbatere electorală americană, în care Mamdani a fost întrebat, alături de alți candidați, care ar fi prima țară pe care ar vizita-o în calitate de primar.

„Toți au răspuns: Israel, mai puțin Mamdani, care a zis: «Eu aș rămâne în New York, că am treabă cu primăria».”

Mihaiu a explicat că această poziție reflectă o mișcare antisionistă puternică, prezentă nu doar în rândul stângii, ci și în segmente ale dreptei americane.

El a argumentat că antisionismul a avut un impact vizibil în mai multe țări occidentale.

„De aia au pierdut alegerile olandezii de extremă dreaptă. Exact din acest motiv, pentru că au sprijinit Israelul și au dat declarații sioniste”, a adăugat jurnalistul.

În continuarea discuției, Mihaiu a vorbit despre contextul social și politic din Statele Unite, afirmând că alegerea lui Mamdani ar putea fi o reacție naturală la tensiunile din ultimii ani.

„Ce se întâmplă acolo este un fel de război civil. În fine, de acord să scoți migranții, dar ce se întâmplă acolo este război civil”, a spus acesta, referindu-se la polarizarea din societatea americană.

Jurnalistul a comparat noua administrație cu cea a fostului primar Rudy Giuliani, descris drept „republican de dreapta” care a adus ordine în oraș.

„Mamdani este o nevoie organică a New York-ului, o reacție antitrumpistă până la urmă, a unui băiat care e și foarte deștept. Este indian, musulman și socialist”, a completat Mihaiu.

Tot el a făcut o paralelă cu modelul parizian:

„Parisul face ce zice Mamdani de 70 de ani. Sunt protejați, chiriați. Asta e politică socialistă franțuzească”, a explicat el, încercând să arate că politicile de stânga pot funcționa în marile metropole.

Robert Turcescu a reacționat ferm la această comparație, exprimând surprinderea că un asemenea viraj ideologic are loc tocmai la New York.

„Păi unde, mă, la New York? Ai înnebunit? Despre asta vorbim. Am înțeles că la Paris, dar la New York?”, a spus el. Turcescu a insistat asupra teoriei marxiste potrivit căreia comunismul este „etapa superioară a socialismului”: „În teoria marxistă comunismul este etapa superioară a socialismului. Asta spune teoria marxistă. Asta zicea Marx”.

Mihaiu a replicat amintind că și în Partidul Bolșevic au existat diferențe majore între aripi:

„Și în Partidul Bolșevic au fost două aripi – menșevicii și bolșevicii. Unii care au ținut cu socialismul și au luat o rangă în cap de la comuniști”.

Dezbaterea a continuat într-un ton intens, Turcescu cerând revenirea la prezent și la semnificațiile actuale ale fenomenului.

„Eu te întreb acum cum se ajunge ca în capitala capitalismului mondial, la New York, să câștige alegerile unul care, atenție, nu că e democrat, ci că se migrează electoratul spre discursul ăsta socialisto-comunist”, a spus el.

În încheierea discuției, Liviu Mihaiu a subliniat că încearcă să privească fenomenul politic american fără partizanat.

„Eu sunt și de stânga și de dreapta… Eu vreau să fiu obiectiv, nu antiuserist, nu antisocialist, nu antirepublican. Vreau să judec critic și pe unii și pe alții. Nu trebuie să aleg o tabără. Înțelegi ce zic? Nu trebuie să aleg o tabără. Eu vreau să l evaluez corect cu Mamdani în contextul antisionismului și antitrumpismului din America”, a afirmat el.

Jurnalistul a explicat că nu dorește să aleagă o tabără, ci să analizeze cazul lui Mamdani în contextul mai amplu al antisionismului și antitrumpismului din Statele Unite.