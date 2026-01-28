Robert Turcescu a analizat, alături de jurnaliștii Liviu Mihaiu și Liviu Alexa, provocările economice și administrative cu care se confruntă România. Unul dintre subiectele abordate a fost vizita lui Ilie Bolojan la Berlin, unde a primit indicații despre modul în care România ar trebui să utilizeze cele 16 miliarde de euro alocate prin programul SAFE.

Potrivit analizei de pe canalul de YouTube „HAI România!”, aceste îndrumări sunt legate de achiziții de bunuri și servicii din Germania, iar în schimb, Bolojan ar putea primi sprijin politic, având în vedere pozițiile ocupate de lideri politici germani cu care este asociat.

De asemenea, jurnaliștii au subliniat în cadrul podcastului că situația economică a României este dificilă. Creșterea economică se menține sub 1% din PIB, în timp ce datoria națională a crescut cu 5,5% din PIB. Fără fondurile Uniunii Europene, care au avut o evoluție pozitivă în ultimele luni, România s-ar afla într-o situație critică, cu risc de faliment.

Datoria externă a fost acumulată și de guvernele anterioare, iar rolul administrațiilor locale în gestionarea resurselor financiare este considerat ineficient.

„Situația e foarte groasă pentru că noi avem o creștere de sub 1% din PIB, dar avem o creștere de datorie de 5,5% din PIB. Dacă n-ar fi banii Uniunii Europene, care s-au înmulțit în ultimele luni, venirea banilor în România, a observat și presa maghiară chestia asta, noi am da faliment. Fără banii de la Uniunea Europeană care intră în țară, am declara faliment ca țară. Acuma, ne gândim și la Ciucă și la Ciolacu, ne gândim și la cei de dinaintea lui Bolojan, cărora trebuie să le mulțumim foarte tare pentru această datorie externă. Trebuie să le mulțumim, să-l cităm pe domnul Ciolacu, fost premier, mă doare în bip de datoria externă. Înțelegi? Adică oamenii aveau treabă, trebuia să câștige alegerile, trebuia să dea bani la primar”, a subliniat jurnalistul Liviu Mihaiu.

În România, cheltuielile cu administrațiile locale sunt disproporționate față de contribuția lor la buget. Unele administrații locale, cu 300-400 de angajați, aduc doar 0,7% la buget, în timp ce cheltuielile cu acestea ajung la 3% din PIB.

Această situație subliniază necesitatea unei reforme majore, inclusiv comasarea administrațiilor și trecerea la un model regional cu șase-șapte mari regiuni, care ar fi mai eficiente financiar și administrativ, în contrast cu împărțirea actuală în 40 de județe.

„Pe de altă parte, trebuie să spunem că cineva, un specialist în economie a observat foarte bine că noi cheltuim enorm de mulți bani cu administrațiile locale care nu sunt sustenabile. Sunt administrații locale de 300-400 de oameni, în care administrația plătește salarii. Adică, ăștia aduc la buget 0,7% și noi cheltuim cu ei, cu administrația 3% din PIB. Deci e clar că o reformă majoră a administrației trebuie făcută, trebuie comasată. Lasă regionala aia cu șase-șapte mari regiuni care ar fi într-adevăr din punct de vedere financiar și din punct de vedere al eficienței administrative mult mai bună decât împărțirea asta în 40 de județe ceaușiste. Deci astea sunt reforme, eu n-am văzut reforme făcute la Bolojan”, a completat Liviu Mihaiu.

Întreaga ediție a podcastului poate fi urmărită aici.