Economia românească se află sub presiunea unui deficit comercial în creștere, avertizează specialistul economic Iancu Guda. Acest deficit reflectă diferența dintre bunurile pe care România le exportă și cele pe care le importă pentru consum intern.

În ultimii 15 ani, decalajul dintre exporturi și importuri s-a accentuat semnificativ. În 2013, deficitul comercial era de aproximativ 20 de miliarde de lei, iar în prezent a depășit 160 de miliarde de lei. Privit în raport cu PIB-ul, acest dezechilibru a crescut de la 2–3% la aproape 10%, ceea ce plasează România de patru ori peste media Uniunii Europene. În practică, aceasta arată că producția internă nu reușește să acopere consumul populației.

Iancu Guda atrage atenția că problema nu este doar cantitativă, ci și financiară: deficitul este parțial acoperit prin îndatorare, pentru a susține pensii și salarii, ceea ce înseamnă că datoria publică crește pe fondul importurilor. Principalul obiectiv rămâne stimularea producției interne astfel încât România să reducă dependența de bunurile importate, fără a afecta competitivitatea economică.

În urmă cu 15 ani, românii cheltuiau în medie un miliard de euro pe vacanțe în străinătate, în timp ce acum suma a ajuns la 10 miliarde de euro anual. Această creștere depășește ritmul creșterii salariilor, care s-au triplat în aceeași perioadă.

În schimb, cheltuielile turiștilor străini în România au urcat de la 1 miliard de euro la 5 miliarde de euro, menținând un deficit turistic semnificativ.

Dezechilibrele comerciale și turistice au un impact direct asupra monedei naționale. Importurile mai mari decât exporturile generează cerere de valută, dar, cu toate acestea, leul s-a depreciat doar cu aproximativ 20% în ultimii 15 ani, adică în medie 1,5% pe an. Comparativ, alte monede regionale, cum ar fi forintul maghiar, s-au depreciat mult mai puternic, până la 60% în anumite perioade. Principalele momente de instabilitate au fost legate de evenimente politice, cum ar fi alegerile care au influențat climatul investițional.

Creșterea deficitului comercial și dezechilibrele în turism arată că România trebuie să se concentreze pe dezvoltarea producției interne și pe valorificarea resurselor proprii pentru a diminua dependența de importuri. În același timp, evoluția relativ stabilă a leului indică faptul că, deși există provocări, economia țării dispune de instrumentele necesare pentru a le gestiona eficient, fără a compromite stabilitatea macroeconomică.