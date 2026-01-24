Oana Țoiu a arătat că tensiunile geopolitice actuale au mutat o parte importantă a discuțiilor de la Davos spre teme de securitate, însă fără a diminua importanța economiei în arhitectura stabilității globale.

„Deși anul acesta la Davos s-a vorbit mult despre securitate, conferința rămâne, în esență, despre economie și colaborare. Pentru că un comerț funcțional și corect este, în sine, și printre cele mai bune instrumente pentru a diminua riscurile de securitate”, a scris ministra Afacerilor Externe pe Facebook.

În acest context, oficialul român a evidențiat faptul că dialogul economic devine tot mai relevant pe fondul fragmentării lanțurilor globale de aprovizionare și al repoziționărilor strategice ale statelor.

Șefa diplomației române a explicat că prezența României la sesiunea strategică Next-Generation Trade Facilitation a avut ca obiectiv consolidarea relațiilor economice într-un mediu internațional tot mai impredictibil.

„Din acest motiv am participat la sesiunea strategică Next-Generation Trade Facilitation de la Forumul Economic Mondial, alături de miniștri ai comerțului și economiei din peste 10 țări de pe 4 continente, precum și de liderii Organizației Mondiale a Comerțului și ai agențiilor economice ONU”, a afirmat Oana Țoiu.

Potrivit acesteia, astfel de formate sunt esențiale pentru ca România să-și facă auzită vocea în discuțiile privind viitorul comerțului internațional și adaptarea regulilor economice la noile realități globale.

Ministra Afacerilor Externe a subliniat că schimbările geopolitice și nevoia statelor de a-și consolida autonomia strategică au un impact direct asupra modului în care funcționează piețele globale.

„Într-o sală în care s-a discutat viitorul schimburilor comerciale, am susținut că deciziile geopolitice și nevoia legitimă de autonomie strategică a statelor remodelează și piețele. Soluția nu este protecționismul orb, ci diversificarea inteligentă a lanțurilor de valoare și a piețelor de desfacere”, a scris ministrul de Externe.

În viziunea sa, adaptarea la noile condiții economice trebuie să se bazeze pe cooperare și pe extinderea parteneriatelor comerciale, nu pe izolare sau restricții excesive.

Oana Țoiu a prezentat și date concrete privind balanța comercială a României, indicând că dezechilibrul dintre importuri și exporturi reprezintă o vulnerabilitate economică majoră.

„România importă anual bunuri de aproximativ 120 de miliarde de euro și exportăm de 90 de miliarde, un deficit de aproximativ 30 de miliarde de euro. Aici este o problemă, dar nu se reglează doar prin politici interne, ci și printr-o diplomație economică activă”, a precizat ea.

Ministra a subliniat că soluțiile trebuie să includă atât măsuri interne de competitivitate, cât și o prezență mai consistentă a României pe piețele externe.

În acest context, șefa MAE a evidențiat importanța extinderii accesului produselor românești pe piețe noi și a menținerii unui dialog constant cu partenerii comerciali.

„Putem deschide piețe noi pentru produsele românești, iar menținerea dialogului economic și comercial devine esențială”, a arătat Oana Țoiu.

Aceasta a subliniat că diplomația economică trebuie să fie un instrument activ de sprijin pentru exportatori și investitori români.

În final, ministra Afacerilor Externe a transmis un mesaj clar de susținere pentru mediul de afaceri din România, subliniind rolul acestuia în dezvoltarea economică și în consolidarea prezenței României pe piețele internaționale.