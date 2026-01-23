Premierul Ilie Bolojan a explicat că Forumul Economic de la Davos a oferit, pe lângă prezentările și panelurile oficiale, oportunități pentru întâlniri bilaterale și informale, care pot consolida contacte personale și pregăti diverse agende publice. Potrivit acestuia, cei trei miniștri care au reprezentat România au avut astfel de discuții. Bolojan a subliniat că, ani de zile, România nu a fost reprezentată la Davos de niciun ministru și că, în trecut, lipsa participării nu a creat probleme, Davos fiind văzut mai degrabă ca un forum cu o componentă financiară globală.

”Aici a fost o conferinţă, care, în afară de prezentările pe care le-au făcut miniştrii, panelurile la care au participat, au fost probabil, şi este întotdeauna, de fapt, un prilej pentru întâlniri bilaterale, pentru întâlniri informale, care îţi pot forma contacte personale, care pot pregăti diferite agende publice, şi cei trei miniştri care au reprezentat România au avut aceste întâlnirii. Vă rog să vă gândiţi că, ani de zile, n-am avut niciun reprezentant, niciun ministru, la Davos, care era văzut un forum mai mult cu o componentă financiară, să spunem, globală, şi n-a fost nimic deosebit în acest aspect. Aceasta este situaţia”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a menționat că a aprobat deplasarea celor trei miniștri la Forumul de la Davos și că luni va purta discuții pentru a evalua contactele pe care le-au stabilit. El a precizat că întâlnirile miniștrilor ar putea viza nu doar relații personale, ci și proiecte cu relevanță directă pentru România.

”Miniştrii au primit aprobarea mea să se deplaseze şi, de asemenea, luni, voi avea discuţii. S-au întors astăzi, în aşa fel încât să vedem care sunt contactele pe care le-au stabilit şi dacă sunt aspecte care ţin nu doar de nişte contacte personale, ci de proiecte care au legătură cu România”, a adăugat Bolojan.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că este o greșeală că președintele Nicușor Dan nu a participat la Forumul Economic Mondial de la Davos. De asemenea, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a apreciat că Nicușor Dan ar fi fost binevenit la forum, chiar și pentru o zi sau două, pentru a discuta cu lideri internaționali și a prezenta poziția României pe teme sensibile.

Consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca, a explicat că președintele nu a putut merge la Davos din cauza agendei încărcate, pline de urgențe, crize și priorități interne. Potrivit lui Lazurca, mesajul lui Nicușor Dan pentru români este că prezența sa în țară este necesară pentru gestionarea problemelor importante și că nu este vorba de a călători „teleleu” prin lume.

Președintele Nicușor Dan a subliniat, la rândul său, că vizitele externe trebuie să fie bine pregătite și strategice, astfel încât participarea să fie constructivă și nu doar de formă, așa cum s-a vehiculat în spațiul public.

La cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos, România a fost reprezentată de trei miniștri ai Guvernului Ilie Bolojan și de consilierul prezidențial Radu Burnete.