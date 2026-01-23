Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis pe Facebook că principalul obiectiv al participării la Forumul Economic Mondial de la Davos este consolidarea relațiilor, deschiderea de noi canale de dialog și generarea de oportunități concrete pentru România.

”Miza reală în participarea la Forumul Economic Mondial de la Davos este capacitatea de a construi relaţii, de a deschide punţi de dialog şi de a crea oportunităţi concrete pentru ţara ta”, scrie ministrul Energiei, Bogdan pe Facebook.

Ministrul Energiei a declarat că, în cadrul participării sale, a avut discuții directe privind investițiile în sectorul energetic și parteneriatele strategice cu mai mulți oficiali de rang înalt. Printre aceștia se numără Howard Lutnick, Secretar al Comerțului în Administrația Trump, Dr. Mehmet Oz, responsabil de programele federale Medicare și Medicaid din SUA, Roxana Mânzatu, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, Apostolos Tzitzikostas, Comisar european pentru Transport durabil și Turism, Alexandru Munteanu, prim-ministrul Republicii Moldova, Pralhad Venkatesh Joshi, ministrul indian al Energiei Regenerabile, Ebba Busch, ministrul Energiei din Suedia, precum și ambasadorii ES Kimberly Guilfoyle (SUA în Grecia) și ES Paolo Zampolli, reprezentant special pentru parteneriate globale.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a menționat că delegația României a inclus pe Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, și Radu Burnete, consilier prezidențial în Departamentul Politici Economice și Sociale. Potrivit acestuia, România devine un partener relevant atunci când vine cu proiecte clare, mesaje ferme și o viziune coerentă pe termen lung.

Premierul Ilie Bolojan nu a oferit detalii privind proiectele discutate de miniștrii români la Forumul de la Davos, precizând că va aborda subiectul în discuțiile viitoare cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan.