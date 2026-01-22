Ministrul Bogdan Ivan a anunțat că a început ziua de la Davos cu o întrevedere cu Chris Wright, Secretarul Energiei al Statelor Unite, în cadrul căreia au fost abordate marile proiecte din domeniul energiei și finanțările necesare pentru accelerarea dezvoltării acestora, potrivit unei postări publicate pe Facebook.

”Încă o zi începută în forţă, la Davos. De de dimineaţă, am discutat cu Chris Wright, Secretarul Energiei al SUA, despre proiectele mari din energie şi finanţările care trebuie să accelereze dezvoltarea lor”, scrie Bogdan Ivan pe Facebook.

Ministrul Energiei a precizat că a prezentat direcțiile strategice ale României, care vizează dezvoltarea de noi capacități de producție, consolidarea infrastructurii energetice și promovarea unor proiecte mature, pregătite pentru atragerea de investiții.

”Mesajul meu a fost ferm şi pragmatic: România are proiecte, are stabilitate şi are potenţialul de a livra energie pentru industriile viitorului”, menţionează Ivan.

Trei miniștri români, alături de consilierul prezidențial Radu Burnete, au participat la Forumul Economic Mondial de la Davos, contribuind activ la dezbaterile globale în domenii strategice pentru România, precum competitivitatea energetică, investițiile străine, coeziunea socială și securitatea regională, a transmis MAE.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a intervenit în două paneluri, evidențiind parcursul economic rapid al României și rolul țării în securitatea Mării Negre și sprijinul pentru statele aspirante la UE. În marja forumului, ea a avut întâlniri bilaterale cu lideri și oficiali internaționali, vizând parteneriatul transatlantic, aderarea la OCDE și creșterea economică a regiunii.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a abordat impactul politicilor de locuire asupra mobilității forței de muncă și creșterii economice, iar ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a participat la discuții despre competitivitatea Europei în energia verde, cu focus pe atragerea investițiilor și consolidarea parteneriatelor economice.

Trei miniștri din Guvernul condus de Ilie Bolojan, alături de consilierul prezidențial Radu Burnete, vor reprezenta România la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos, care va avea loc în Elveția, în perioada 19–23 ianuarie.

Tema principală a ediției din acest an se concentrează pe susținerea dialogului, „în contextul unor fragmentări politice și ideologice tot mai evidente”.

Conform Ministerului Afacerilor Externe, agenda reuniunii va aborda cinci provocări majore la nivel global: consolidarea cooperării într-o lume marcată de tensiuni, identificarea de noi surse de creștere economică, investițiile în capitalul uman, promovarea responsabilă a inovației și creșterea prosperității globale.