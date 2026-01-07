Statele Unite analizează posibilitatea de a prelua controlul asupra vânzărilor de petrol din Venezuela, ca parte a unei strategii mai ample menite să influențeze evoluțiile politice din statul sud-american.

Anunțul a fost făcut miercuri, 7 ianuarie, de secretarul american al Energiei, Chris Wright, care a explicat că Washingtonul consideră controlul asupra fluxurilor de petrol și a veniturilor generate de acestea drept un instrument esențial pentru a produce schimbările dorite în Venezuela, potrivit Reuters.

Oficialul american a arătat că, în viziunea administrației de la Washington, blocarea completă a petrolului venezuelean nu a produs rezultatele așteptate până acum.

În schimb, permiterea reluării fluxurilor de petrol, sub un control strict al Statelor Unite, ar oferi un grad ridicat de influență asupra situației politice și economice din Venezuela. Wright a subliniat că fără un control ferm asupra vânzărilor și a banilor obținuți din acestea, șansele de a obține schimbări reale sunt reduse.

„În loc ca petrolul să fie blocat așa cum este acum, vom lăsa petrolul să curgă. Dacă controlăm fluxul de petrol, vânzările acestuia și fluxul de numerar care provine din aceste vânzări, avem un grad mare de control. Fără un grad mare de control, nu obținem schimbare”, a afirmat Chris Wright.

Totodată, secretarul Energiei a precizat că administrația americană analizează opțiuni prin care companiile petroliere din Statele Unite ar putea reveni pe piața venezueleană, în condițiile unui nou cadru de control și supraveghere.

„Am putea obține câteva sute de mii de barili pe zi de producție suplimentară pe termen scurt și mediu, dacă există condițiile pentru investiții mici de capital”, a mai spus oficialul american.

Declarațiile lui Wright vin în contextul unor afirmații recente ale președintelui Donald Trump, care a susținut, la finalul săptămânii trecute, că Statele Unite ar urma să preia controlul asupra Venezuelei după înlăturarea lui Nicolas Maduro de la putere, în urma unui raid american.

În acest context, Wright a explicat că veniturile obținute din vânzarea petrolului venezuelean ar urma să fie colectate în conturi aflate sub controlul autorităților americane, ceea ce ar oferi Washingtonului o pârghie semnificativă de influență.

Marți, 6 ianuarie, Donald Trump a declarat că Venezuela va ceda Statelor Unite între 30 și 50 de milioane de barili de petrol, care vor fi vânduți la prețul pieței, iar veniturile vor fi administrate de SUA.

Autorităţile interimare din Venezuela vor ceda „petrolul sancţionat”, a afirmat Trump pe Truth Social.

SUA vor folosi veniturile „în beneficiul poporului din Venezuela şi al Statelor Unite!”, a scris el.

Trump a mai indicat că secretarul Energiei a primit instrucțiuni să aplice planul imediat, petrolul urmând să fie transportat direct către porturile americane.

Venezuela deține cele mai mari rezerve dovedite de petrol din lume, estimate la începutul anului 2026 la aproximativ 303–304 miliarde de barili, reprezentând circa 17–19% din totalul rezervelor globale.

Cea mai mare parte a acestora se află în Centura Orinoco, o regiune bogată în petrol greu, dificil de extras.

Deși în anii 1970 Venezuela producea aproximativ 3,5 milioane de barili pe zi, lipsa investițiilor și gestionarea deficitară au dus la scăderea producției la circa 1,1 milioane de barili pe zi, conform datelor din 2025.