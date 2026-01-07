Companiile energetice americane Chevron și Quantum Capital Group pregătesc o ofertă estimată la 22 de miliarde de dolari pentru achiziționarea activelor internaționale ale grupului rus Lukoil, afectat de sancțiunile impuse de Occident.

Informația a fost publicată de Financial Times și preluată de agențiile de presă, în contextul în care Lukoil caută să iasă din mai multe piețe externe din cauza restricțiilor economice.

Oferta vizează rafinăriile deținute de Lukoil în afara Rusiei și peste 2.000 de benzinării din Europa, Asia și Orientul Mijlociu. Printre activele vizate se numără rafinăria Burgas din Bulgaria, dar și diverse antrepozite fiscale și infrastructuri logistice.

Potrivit surselor citate, tranzacția ar putea beneficia de sprijinul administrației americane conduse de Donald Trump, care a permis companiilor din SUA să negocieze cu Lukoil până la data de 17 ianuarie.

Dacă achiziția se va concretiza, Chevron și Quantum Energy Partners intenționează să își împartă întregul portofoliu internațional al Lukoil. Această structură a acordului este considerată una acceptabilă din punct de vedere politic și juridic, având în vedere cadrul de sancțiuni aflat în vigoare.

Pe lângă aceste două companii, și alți jucători importanți din industrie, precum ExxonMobil, Carlyle Group, Midad Energy sau grupul maghiar MOL, și-au exprimat interesul pentru activele scoase la vânzare.

Statele Unite și Marea Britanie au impus, în luna octombrie, sancțiuni asupra celor mai mari companii petroliere rusești, inclusiv Lukoil și Rosneft, ca urmare a invadării Ucrainei.

Ulterior, autoritățile americane au extins până la 17 ianuarie 2026 termenul limită pentru vânzarea activelor internaționale ale Lukoil. După aplicarea sancțiunilor, grupul rus s-a confruntat cu perturbări semnificative în activitatea externă.

Portofoliul internațional al Lukoil include rafinării în Italia și Olanda, participații upstream în Irak, Uzbekistan și Africa de Vest, precum și o rețea globală de peste 2.000 de stații de alimentare.

Activele produc aproximativ 0,5% din petrolul global, iar valoarea lor este estimată la circa 22 de miliarde de dolari, conform datelor contabile din 2024.

În România, Lukoil deține rafinăria Petrotel din Ploiești și aproximativ 320 de benzinării. Rafinăria asigură în jur de 20% din necesarul național de carburanți și are o capacitate anuală de procesare de 2,4–2,5 milioane de tone de țiței.

Benzinăriile Lukoil pot continua să funcționeze legal până în aprilie 2026, în baza unei decizii recente a autorităților americane.