SUA și Iranul ar fi ajuns la un acord. Sancțiunile ar urma să fie ridicate treptat și programul nuclear va fi negociat

Presa internațională susține că a intrat în posesia versiunii finale a unui document confidențial negociat între Statele Unite și Iran. Potrivit informațiilor publicate de Al Arabiya, proiectul de acord include măsuri privind reducerea tensiunilor regionale, reluarea exporturilor iraniene și lansarea unor negocieri privind programul nuclear al Teheranului. Documentul descrie angajamente asumate de ambele părți, însă arată și că există încă subiecte importante asupra cărora nu s-a ajuns la un consens.

Potrivit documentului obținut de presa internațională, una dintre principalele prevederi este extinderea actualei perioade de încetare a ostilităților cu încă două luni. Scopul acestei măsuri este reducerea conflictelor din regiune și crearea condițiilor pentru negocieri politice mai ample.

Planul face referire inclusiv la situația din Liban și la alte focare de tensiune din Orientul Mijlociu.

În paralel, Iranul s-ar angaja ca, în termen de 30 de zile, să elimine minele și alte obstacole maritime din Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute comerciale pentru transportul petrolului la nivel mondial. Măsura ar avea rolul de a facilita circulația navelor comerciale și de a reduce riscurile pentru transporturile internaționale.

În schimbul măsurilor asumate de Teheran, administrația americană ar urma să adopte o serie de pași pentru relaxarea presiunii economice asupra Iranului.

Conform proiectului, Statele Unite ar suspenda gradual o parte dintre sancțiunile economice și ar reduce restricțiile care afectează activitatea porturilor iraniene și exporturile de petrol.

Documentul mai prevede deblocarea unei părți din fondurile iraniene înghețate în străinătate, urmând ca restul sumelor să fie eliberate etapizat, în funcție de implementarea acordului și de respectarea obligațiilor asumate de ambele părți.

Aceste măsuri ar oferi economiei iraniene acces la resurse financiare importante după o perioadă îndelungată de restricții internaționale.

Un capitol important al documentului este dedicat programului nuclear al Iranului.

Potrivit proiectului, Statele Unite și Iranul ar urma să beneficieze de o perioadă de 60 de zile pentru negocieri dedicate stabilirii unui cadru de monitorizare și control al activităților nucleare iraniene.

Obiectivul este definirea unor mecanisme care să ofere garanții comunității internaționale privind caracterul exclusiv civil al programului nuclear desfășurat de Teheran.

Negocierile ar urma să stabilească reguli pe termen lung privind verificarea și supravegherea activităților nucleare, unul dintre cele mai sensibile subiecte în relațiile dintre cele două state.

Deși documentul prezintă un cadru amplu de înțelegere, negocierile nu sunt considerate încheiate.

Potrivit informațiilor publicate de Al Arabiya, una dintre divergențele rămase privește statutul Strâmtorii Ormuz. Iranul continuă să susțină că deține drepturi suverane asupra acestei zone și insistă asupra prerogativelor sale privind administrarea și controlul traficului maritim.

Al doilea punct sensibil este reprezentat de prezența militară americană în regiune. Oficialii iranieni își mențin opoziția față de desfășurarea forțelor și navelor militare americane în apropierea frontierelor țării.