Cum merg discuţiile pentru o întâlnire Trump-Nicuşor Dan. Ministrul Economiei: Nu e ca la piaţă, nu aşa se procedează

Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, a declarat luni seară că există de câteva luni discuţii interinstituţionale pentru pregătirea unui posibil dialog între preşedintele Nicuşor Dan şi liderul american Donald Trump. Oficialul a explicat că negocierile cu Statele Unite nu se desfăşoară „ca la piaţă”, prin schimburi rigide de proiecte şi dosare. Irineu Darău a susţinut, totodată, că România trebuie să menţină un echilibru strategic între Uniunea Europeană şi SUA şi să îşi consolideze diplomaţia economică.

„Suntem în discuţii deja de câteva luni, interinstituţionale, între mai multe ministere şi inclusiv cu Preşedinţia, pentru a pregăti discuţiile cu Statele Unite, indiferent de modul în care se manifestă sau bineînţeles dacă va avea loc întâlnirea între preşedinţi. Dar vă daţi seama, nu e matematică fină. Nu e ca şi cum, nu ştiu, ca la piaţă în care să te duci cu zece proiecte şi ei să vină cu zece proiecte. Este o discuţie mai amplă”, a afirmat ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău.

Declaraţiile au fost făcute luni seară, în cadrul unei intervenţii la Euronews, în contextul dezbaterilor privind relaţia strategică dintre România şi Statele Unite şi eventualele contacte la nivel înalt dintre cele două administraţii.

„Există consilieri cu care, de exemplu, noi la Ministerul Economiei dialogăm mult mai des pentru că sunt pe aceste domenii. Dar nu este ca şi cum te duci cu un dosar de zeci sau sute de pagini rigid şi ceilalţi la fel şi eventual îl şi expunem public dinainte. Nu aşa se procedează”, a declarat Irineu Darău.

În intervenţia sa, Irineu Darău a abordat şi tema poziţionării României între parteneriatul strategic cu Statele Unite şi apartenenţa la Uniunea Europeană.

„Aş insista pe echilibru, pentru că ştiţi că au fost şi discuţii geopolitice, au mai fost şi nişte declaraţii, poate, exaltate dintr-o parte sau din alta. Nu cred că, pe termen mediu România are în vreun fel de ales între Uniunea Europeană şi Statele Unite. De aceea cred că statul român face bine că este atent, că reuşeşte să cultive diplomaţia economică cu toată lumea şi că uneori mai şi aşteaptă să vadă cum se poziţionează Uniunea Europeană”, a afirmat Irineu Darău.

