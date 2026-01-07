Într-o analiză publicată pe rețelele sociale, Virgil Popescu atrage atenția asupra paradoxului energetic al Venezuela, stat care deține unele dintre cele mai mari rezerve de petrol din lume, dar care joacă un rol marginal pe piața globală a energiei.

„Toții ochii sunt îndreptați în aceste zile asupra Venezuelei, o țară cu adevărat paradoxală, unde bogăția naturală uriașă coexistă cu una dintre cele mai profunde crize economice din lume. În subsolul ei se află peste 303 miliarde de barili de petrol, adică aproape o cincime din rezervele globale dovedite – mai mult decât Arabia Saudită sau Iranul. Cu toate acestea, țara produce azi mai puțin de 1% din petrolul mondial, circa 900.000 de barili pe zi, față de 3,5 milioane în anii ’70.”

Fostul ministru pune declinul industriei petroliere venezuelene pe seama deciziilor politice și a degradării capacității administrative a statului.

„Declinul e rezultatul unui dezastru de guvernanță. Decenii de naționalizări, management politic al companiei de stat PDVSA, exod al specialiștilor, sancțiuni și lipsa investițiilor au transformat un fost lider global într-un stat falimentar energetic. Petrolul venezuelean – un țiței greu, cu conținut ridicat de sulf – e costisitor de extras și de rafinat, necesitând tehnologie și capital străin. Exact elementele de care regimul Maduro i-a privat.”

Compania de stat PDVSA a fost, potrivit analizei, una dintre principalele victime ale politizării și izolării internaționale.

Virgil Popescu consideră că schimbarea de putere de la Caracas poate deschide un nou capitol pentru industria energetică venezueleană, dacă sunt îndeplinite condițiile politice și economice necesare.

„Acum, după schimbarea de putere de la Caracas, se deschide o fereastră unică de oportunitate. O tranziție pașnică și o guvernare stabilă, prietenoasă cu investitorii, ar putea readuce Venezuela în circuitul energetic global. Dacă sancțiunile vor fi ridicate, iar companiile americane precum Chevron sau ExxonMobil vor reveni în țară, producția ar putea crește cu 200.000 de barili pe zi în primul an, dublându-se în decurs de un deceniu.”

În opinia fostului ministru, implicarea fostului președinte american Donald Trump reflectă o strategie energetică amplă a Statelor Unite.

„Intervenția lui Donald Trump în Venezuela arată viziune strategică. Este o mișcare calculată prin care Statele Unite își consolidează poziția pe piața globală a energiei și creează premisele unei stabilități mai mari în regiune.”

Potrivit analizei, revenirea companiilor americane precum Chevron și ExxonMobil ar schimba semnificativ echilibrul regional.

„Efectul global ar fi clar: creșterea ofertei de petrol și scăderea prețului barilului pe termen mediu. SUA ar deveni principalul beneficiar direct si indirect al petrolului venezuelean – un tip de țiței perfect compatibil cu rafinăriile americane din Golful Mexic, construite exact pentru sortimentele grele. În schimb, China și Rusia sunt marii pierzători ai acestei reașezări. Beijingul absoarbe astăzi peste 80% din exporturile Venezuelei, în special prin rafinării independente care cumpără la preț redus, sub sancțiuni. O redeschidere controlată a pieței ar elimina această fereastră ieftină pentru China și ar reduce semnificativ influența energetică a Moscovei.”

În final, Virgil Popescu leagă evoluțiile globale de direcția strategică a României în domeniul energiei.