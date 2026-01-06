Președintele SUA, Donald Trump, a declarat într-un interviu acordat NBC News că organizarea unor alegeri în Venezuela nu este realistă în acest moment. Liderul american a spus că prioritatea este stabilizarea țării și refacerea funcționării de bază a statului, subliniind că nu pot avea loc alegeri într-un context instituțional fragil.

„Trebuie mai întâi să reparăm țara. Nu poți organiza alegeri. Nu există nicio posibilitate ca oamenii să poată vota”, a spus Trump despre posibilitatea unui vot luna viitoare. „Nu, va fi nevoie de o perioadă de timp. Trebuie să readucem țara la normalitate.”

Declarațiile sale vin în paralel cu poziția exprimată de președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, care a afirmat că trupele americane nu sunt așteptate să fie desfășurate pe teritoriul venezuelean.

Constituția Venezuelei prevede organizarea de alegeri în termen de 30 de zile în cazul absenței permanente a președintelui, însă statutul lui Nicolás Maduro, după capturarea sa de către forțele americane, rămâne ambiguu din punct de vedere juridic.

Această incertitudine este amplificată de învestirea lui Delcy Rodríguez în funcția de președinte interimar, fapt care adâncește criza politică și ridică semne de întrebare legate de legitimitatea conducerii actuale, potrivit DW.

Lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, a declarat că Delcy Rodríguez a fost respinsă de cetățeni la alegerile din 2024, considerate pe scară largă ca fiind fraudate.

Machado a acuzat-o pe Rodríguez că ar fi unul dintre principalii responsabili pentru abuzuri, persecuții și corupție în perioada regimului Maduro. Opoziția cere organizarea de alegeri libere și corecte, sub supraveghere internațională, și susține că actuala conducere nu are legitimitate democratică.

În ciuda acestor poziții ferme, administrația Trump evită să își asume public un obiectiv de schimbare a regimului. Declarațiile oficiale sugerează mai degrabă o abordare pragmatică, concentrată pe controlul situației și pe stabilitate, decât pe reconstrucția politică imediată.

Această atitudine contrastează cu retorica unor segmente ale opoziției venezuelene, dar și cu așteptările unei părți a comunității internaționale, care urmărește clarificări privind calendarul electoral.

Intervenția rapidă a SUA în Venezuela a generat reacții puternice la Moscova. Potrivit Reuters, citată de The Moscow Times, Rusia analizează implicațiile operațiunii americane, considerând-o o demonstrație a disponibilității Washingtonului de a împărți lumea în sfere de influență, într-o logică apropiată de doctrina Monroe din secolul al XIX-lea.

Un oficial rus a afirmat că Moscova are propria sferă de influență și vede acțiunea SUA ca pe o încercare de a controla resursele petroliere venezuelene.

Reprezentantul Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, a condamnat public operațiunea, acuzând Statele Unite de imperialism și neocolonialism și cerând eliberarea imediată a lui Maduro. El a susținut că Washingtonul nici nu a încercat să își ascundă intențiile reale, respectiv controlul asupra resurselor naturale ale Venezuelei.

„Washington nici măcar nu a încercat să ascundă adevăratele intenții ale operațiunii – controlul absolut asupra resurselor naturale ale Venezuelei și afirmarea ambițiilor hegemonice în America Latină”, a adăugat Nebenzia.

În acest context, analiști precum Mark Galeotti arată că reacția internațională relativ rezervată față de acțiunile SUA este folosită de Moscova pentru a-și consolida propriul narativ geopolitic.

În paralel, politologul Abbas Galliamov susține că succesul rapid al SUA în Venezuela a afectat imaginea președintelui rus Vladimir Putin și a generat neliniște în rândul elitelor de la Moscova.