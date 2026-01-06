Regimul de la Caracas a instituit oficial o stare de „tulburări externe”, printr-un decret publicat luni seară în Gazeta Oficială. Documentul, emis în numele lui Nicolás Maduro, invocă necesitatea adoptării unor măsuri extraordinare de securitate, ca reacție la acțiunile Statelor Unite.

Potrivit decretului, structurile de poliție naționale, regionale și municipale au primit ordin să identifice și să rețină orice persoană suspectată că ar fi sprijinit sau promovat intervenția americană, urmând ca acestea să fie puse la dispoziția sistemului de justiție penală.

Surse din interiorul administrației de la Caracas susțin că noul președinte interimar, Delcy Rodríguez, a dispus implicarea poliției secrete în operațiuni de căutare și capturare. Autoritățile au anunțat că acțiunile vor fi desfășurate pe întreg teritoriul național, în contextul invocării unei amenințări externe.

„Organele de poliție naționale, statale și municipale vor întreprinde imediat căutarea și capturarea pe întreg teritoriul național a oricărei persoane implicate în promovarea sau sprijinirea atacului armat al Statelor Unite ale Americii împotriva Republicii, pentru a le pune la dispoziția Parchetului și a sistemului de justiție penală, cu respectarea deplină a procedurilor legale și a dreptului la apărare”, se arată în documentul oficial publicat în Gazeta Oficială.

Decretul prevede militarizarea completă a infrastructurii strategice, inclusiv a industriei petroliere, mobilizarea armatei și plasarea personalului civil din sectoare-cheie sub regim militar.

Adunările publice au fost interzise, iar statul își rezervă dreptul de a confisca proprietăți private în scopuri declarate de apărare națională. Începând de luni seară, în Caracas au fost semnalate controale extinse în trafic, realizate de persoane înarmate îmbrăcate în civil, în timp ce mai multe libertăți constituționale au fost suspendate temporar.

Deși documentul oficial menționează respectarea procedurilor legale, organizațiile pentru drepturile omului și reprezentanți ai presei avertizează că măsurile pot conduce la abuzuri.

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, mai mulți jurnaliști au fost reținuți sau au dispărut, iar unele agenții de presă străine ar fi fost împiedicate să părăsească țara. Starea de urgență este instituită pentru 90 de zile, cu posibilitatea prelungirii.

Măsurile de la Caracas vin în contextul declarațiilor președintelui american Donald Trump, care a afirmat că Statele Unite vor administra Venezuela și vor prelua controlul asupra resurselor sale petroliere. Afirmațiile au amplificat tensiunile politice și temerile legate de o criză umanitară profundă.

Lidera opoziției venezuelene, María Corina Machado, a salutat intervenția Statelor Unite, apreciind capturarea lui Maduro drept un pas major pentru libertate și demnitate.

În declarații acordate presei internaționale, Machado a criticat dur conducerea interimară de la Caracas și a susținut că opoziția pe care o reprezintă urmărește refacerea statului de drept, relansarea sectorului energetic și facilitarea revenirii venezuelenilor plecați din țară.

„Am vorbit cu președintele Trump pe 10 octombrie, aceeași zi în care a fost anunțat Premiul (Nobel pentru Pace), (dar) de atunci nu (am mai vorbit)”, a declarat Machado în cadrul programului „Hannity” de pe Fox News, primul acordat de lidera opoziției venezuelene de când SUA au lansat atacurile asupra Venezuelei și l-au capturat pe Maduro, potrivit Reuters.

Totuși, Donald Trump a transmis public că nu o susține pe Machado ca lider al Venezuelei și a exclus organizarea de alegeri în viitorul apropiat, afirmând că prioritatea este stabilizarea țării. În acest context, situația din Venezuela rămâne extrem de tensionată, iar evoluțiile din următoarele săptămâni sunt urmărite cu atenție atât în regiune, cât și pe plan internațional.