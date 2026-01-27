Reforma parțială a Legii Organice a Hidrocarburilor, aprobată pe 22 ianuarie de Adunarea Națională, permite companiilor private, inclusiv americane, să opereze direct în exploatarea zăcămintelor de petrol, ceea ce creează oportunități pentru Chevron, singura companie petrolieră americană prezentă în prezent în Venezuela.

Jorge Rodríguez, lider chavist, a menționat că această modificare este esențială pentru creșterea producției de petrol, care până acum era controlată exclusiv de stat, potrivit informațiilor publicate de Vozpopuli.

În acest context, președintele Donald Trump a afirmat că Venezuela va prospera mai mult ca niciodată cu implicarea SUA, iar Delcy Rodríguez a confirmat un transfer de 300 de milioane de dolari în țară, proveniți din vânzarea de petrol.

„Venezuela va prospera mai mult ca niciodată cu noi”, a declarat Donald Trump, potrivit sursei menționate.

Relația lui Trump cu opoziția venezueleană include evaluarea liderilor acesteia, printre care María Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 2025, despre care Trump a apreciat leadershipul, deși a arătat că Machado nu deține controlul asupra infrastructurii chaviste necesar pentru a conduce țara eficient. În ciuda acestui fapt, liderul american i-a deschis posibilitatea unei colaborări viitoare.

„(n.red. María Corina Machado) a demonstrat un leadership foarte puternic”, a spus Trump.

Un alt punct important este procesul de eliberare a prizonierilor politici, care a început pe 8 ianuarie 2026. Organizațiile non-guvernamentale și opoziția venezueleană au raportat că între 154 și 170 de deținuți politici au fost eliberați. Printre aceștia se numără Rafael Tudares, ginerele liderului opoziției Edmundo González Urrutia, eliberat pe 21 ianuarie după 380 de zile de detenție, condamnat anterior la 30 de ani de închisoare sub acuzații de conspirație și terorism, considerate politice de ONG-uri.

Familiile prizonierilor au reacții contradictorii. Potrivit EFE, unii se simt nesiguri și îngrijorați, în timp ce eliberările recente aduc speranță. Potrivit ONG-ului Foro Penal, până la 15 ianuarie, guvernul venezuelean a anunțat peste 400 de eliberări, proces descris ca „deschis”.