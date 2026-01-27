Potrivit unui comunicat al Ministerul Apărării Naționale, ministrul Apărării, Radu Miruță, a primit la sediul instituției o delegație a Congresului Statelor Unite ale Americii, condusă de congresmanul Pat Fallon.

În cadrul discuțiilor, a fost subliniată importanța cooperării în cadrul NATO, precum și rolul prezenței militare americane în România ca element esențial al apărării colective.

Dialogul a vizat evoluțiile recente din mediul de securitate regional și euroatlantic, cu accent pe implicațiile războiului din Ucraina. Oficialii au discutat despre securitatea Flancului Estic al Alianței și despre rolul strategic al regiunii Mării Negre în actualul context de securitate.

Ministerul Apărării arată că a fost evidențiată necesitatea menținerii unei posturi consolidate de descurajare și apărare, adaptată provocărilor actuale, în special în vecinătatea estică a NATO.

În cadrul întrevederii a fost reafirmată relevanța parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite, precum și contribuția acestuia la securitatea regională și euroatlantică. A fost menționat faptul că ambele state au publicat documente strategice naționale în domeniul securității și apărării, care stabilesc prioritățile și direcțiile de acțiune în acest sector.

Aceste documente oferă cadrul general pentru cooperarea bilaterală și pentru coordonarea eforturilor în interiorul Alianței Nord-Atlantice.

„Cooperarea în cadrul NATO şi prezenţa militară americană în România au fost menţionate ca elemente importante ale apărării colective. În acest context, a fost menţionat faptul că atât Statele Unite ale Americii, cât şi România au publicat documente strategice naţionale în domeniul securităţii şi apărării care conturează priorităţile şi cadrul general de acţiune în domeniu pentru fiecare stat”, arată Ministerul Apărării.

Discuțiile au abordat și perspectivele cooperării româno-americane în domeniul apărării, cu accent pe dialogul politico-militar, interoperabilitate și dezvoltarea capabilităților. Potrivit MApN, aceste elemente sunt esențiale pentru consolidarea securității regionale și euroatlantice.

Ministrul Apărării a declarat că parteneriatul strategic cu Statele Unite rămâne un pilon central al securității României și că dialogul constant în domeniul apărării contribuie direct la întărirea apărării colective în cadrul NATO.