Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat duminică seară, la TVR Info, că are o relație de lucru deschisă și eficientă cu secretarul american al Energiei, Chris Wright, pe care îl cunoaște de aproximativ patru luni. Oficialul român a subliniat că Statele Unite reprezintă principalul partener al României în ceea ce privește securitatea regională și sprijinul pentru investiții în infrastructura energetică.

Potrivit acestuia, implicarea capitalului american contribuie la consolidarea securității resurselor energetice ale României și oferă premise solide pentru dezvoltarea unor noi proiecte de explorare a gazelor naturale din Marea Neagră, în colaborare cu companii americane.

”Cu ministrul Energiei din Statele Unite ale Americii, Chris Wright, mă ştiu de aproximativ patru luni de zile, avem o relaţie personală deschisă şi practică. Atunci când vorbim despre suportul Americii în investiţii în infrastructura energetică a României, este principal nostru partener din punct de vedere al securităţii regionale şi cred foarte mult că prin implicarea directă a capitalului american ne securizăm şi resursele noastre şi sunt încrezător că vom reuşi să rezultăm noi proiecte de explorare, cel puţin, a tot ce înseamnă gaze naturale din Marea Neagră, împreună cu companii americane”, a declarant, duminică seară, la TVR Info, ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

”Îmi doresc foarte mult ca inclusiv achiziţia Lukoil să fie făcută de companii americane, care ulterior să fie operat la nivel naţional de agenţi economici cu capital românesc, toată reţeaua de benzinărie şi rafinaria Petrotel”, a manţionat ministrul.

Oficialul a declarat că se așteaptă ca, într-un interval de timp rezonabil, să aibă loc o vizită importantă a reprezentanților României în Statele Unite ale Americii. Totodată, ministrul a subliniat că energia reprezintă principalul punct de negociere și cooperare atât între România și Statele Unite, cât și între România și Bruxelles. Potrivit acestuia, dezvoltarea industrială, avansul în domeniul inteligenței artificiale și orice alt tip de progres economic depind de existența unor capacități solide de producție a energiei și de accesul la resurse de gaze naturale.

”Principalul punct de negociere şi de cooperare între România şi Statele Unile, dar şi între România şi Bruxelles, este domeniul energiei, pentru că, pentru a face industriei, pentru a vorbi de inteligenţă artificială, pentru a face orice, ai nevoie de capacităţi de producţie a energiei şi de gaze naturale”, a afirmat ministrul.

Potrivit ministrului, România este în prezent un producător de gaze naturale și dispune de cea mai bună infrastructură de conectivitate din regiune pentru transportul și distribuția gazelor către statele vecine, precum Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina, Ungaria și Slovacia. Acesta a mai precizat că parteneriatul cu Statele Unite ale Americii este în continuă consolidare, obiectivul comun fiind ca România să devină un actor-cheie în furnizarea de gaze naturale la nivel regional.

”În această formă reuşim să ne degrevăm noi de presiune asupra gazelor româneşti pe care doresc să le folosim în cea mai mare parte, la preţuri cât mai mici, pe teritoriul României, pentru a încălzi casele românilor la preţuri cât mai mici şi pentru a duce gazele noastre în industria din ţara noastră, într-o formă în care să reindustrializăm România. Pentru că cea mai mare parte a costurilor industriei din ţară noastră sunt date de energie electrică şi de gaze”, a adăugat Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei a afirmat că, în urma Forumului Economic Mondial de la Davos, a rămas în contact direct cu trei oficiali ai administrației Donald Trump, cu care comunică rapid ori de câte ori este necesar. Acesta a precizat că discuțiile purtate au avut un caracter practic și aplicat și a subliniat importanța demarării unor cooperări concrete între România și marile fonduri de investiții internaționale. Potrivit ministrului, astfel de parteneriate sunt esențiale pentru consolidarea securității energetice a României, atragerea de capital american și creșterea prezenței Statelor Unite în regiunea Mării Negre, aspecte care contribuie implicit și la întărirea garanțiilor de securitate pentru țara noastră.