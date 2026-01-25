Episoadele recente de ger sever au readus în prim-plan o temă veche, dar mereu controversată: securitatea aprovizionării cu gaze naturale. De fiecare dată când temperaturile scad drastic, apar voci care cer gaze ieftine, abundente și garantate administrativ, ca și cum realitatea fizică a sistemului ar putea fi schimbată prin decizie politică. Analiza realizată de Asociația Energia Inteligentă (AEI) arată însă că, în această iarnă, România a evitat o criză majoră nu datorită intervenției statului, ci datorită funcționării mecanismelor pieței libere.

Sistemul de gaze nu funcționează pe bază de lozinci sau intenții bune, ci pe legi clare: presiune, volum, echilibru între intrări și ieșiri. În nopțile critice de iarnă, când consumul explodează simultan în gospodării, în sistemele de termoficare și în industrie, doar disciplina poate preveni colapsul. Adevărata probă de rezistență a pieței nu este o zi liniștită de vară, ci un vârf de consum în ianuarie.

Potrivit AEI, elementul-cheie care a făcut diferența este Codul Rețelei de Transport Gaze Naturale. Acest set de reguli transferă responsabilitatea exact acolo unde trebuie: la furnizor. Dacă acesta nu se aprovizionează corect pentru a-și acoperi consumatorii, nu mai beneficiază de toleranță sau soluții administrative, ci suportă costuri financiare directe, calculate la prețurile reale din piață. Cu alte cuvinte, greșeala se plătește imediat.

„În fiecare iarnă, când temperaturile scad mult sub zero grade, România intră în regim de vigilenţă energetică, se întâmplă acelaşi lucru: apar „specialişti de sezon” care descoperă din nou că gazul ar trebui să fie ieftin, mult şi garantat . Odată cu ei apar şi politicienii care, dacă ar putea, ar pune un afiş pe ţeava de gaze: „Preţ reglementat – intrarea liberă”. Doar că sistemul de gaze nu funcţionează după slogan. Funcţionează după fizică, după presiune, după volum, după echilibrul între ieşirile de gaze din sistem – consumul de gaz şi intrările de gaz în sistem – sursele de gaz. Iar fizica nu ţine cont de campanii electorale. Adevărul simplu, crud şi verificabil este cî ăn această perioadă, principiile pieţei libere au salvat România de la a rămâne fără gaze în timpul gerului. Nu „bunăvoinţa statului”. Nu „înţelepciunea autorităţilor”. Nu „norocul”. Nu „intervenţia”. Ci faptul că România are un mecanism care pedepseşte instantaneu iresponsabilitatea şi răsplăteşte aprovizionarea corectă – Codul Reţelei de Transport Gaze Naturale”, subliniază analiza AEI.

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, subliniază că adevărata problemă nu este sursa gazelor, ci răspunderea în momentele de criză. România a cunoscut două modele: cel vechi, reglementat, în care riscurile erau difuze și nimeni nu răspundea concret, și cel actual, bazat pe reguli clare și responsabilitate individuală. În vechiul sistem, prețurile erau aparent stabile, dar dezechilibrele se acumulau până când sistemul ceda, iar costurile erau suportate de întreaga societate prin restricții și întreruperi.

„acum 20 de ani, când piaţa era reglementată, se trăia într-o ficţiune: preţuri „stabile”, volumul „alocat”, vina „împărţită”, iar riscul aruncat în cârca sistemului. În sistemul vechi nimeni nu era cu adevărat responsabil. Şi când nimeni nu e responsabil, inevitabil se ajunge la situaţia în care sistemul plăteşte – adică noi toţi. Asta însemna: consum peste ce există disponibil, retrageri mai mari decât ce poate duce sistemul într-o oră sau zi, presiune în scădere şi la final restricţii, întreruperi, improvizaţii. (…) Şi să nu ne păcălim: dacă te întorci la reglementare, te întorci la aceeaşi logică. E doar o treabă de timp până repetăm filmul”, subliniază Chisăliţă.

Introducerea disciplinei prin Codul Rețelei a schimbat fundamental jocul. Furnizorii sunt stimulați să aducă gaze la timp, pentru că este mai avantajos să se aprovizioneze corect decât să plătească penalități usturătoare. În momentele de vârf, când gazul este rar și scump, prețul ridicat nu este o nedreptate, ci un semnal vital. El atrage volume suplimentare, limitează consumul inutil și menține presiunea în conducte la niveluri sigure.

„Iar momentul în care gazul lipseşte este exact momentul în care: toată lumea cumpără, toată lumea vrea gaze, de multe ori nu există surplus de gaze, iar preţul explodează. Deci da: furnizorul neatent sau iresponsabil este lovit financiar exact când doare mai tare. Şi brusc, ca prin minune, apar gazele. Nu pentru că „sistemul le găseşte”, ci pentru că furnizorii sunt obligaţi să le procure pentru că este mai ieftin să ai gazele achiziţionate de tine decât să plăteşti dezechilibre la Transgaz. Asta este piaţa liberă în stare pură, nu te roagă, nu te convinge, nu te educă, nu te mângâie. Te disciplinează”, mai arată analiza.

Trebuie înțeles că România nu concurează singură pentru resurse. În perioadele de ger, întreaga regiune — de la Bulgaria și Ungaria până la Ucraina și Republica Moldova — caută aceleași volume. În acest context, prețul devine limbajul comun al pieței. Un preț corect, chiar dacă mare, mobilizează rapid resursele și previne prăbușirea sistemului.

„Nu suntem singuri pe o insulă cu temperaturi negative. România concurează pentru gaz cu: Bulgaria, Serbia, Ungaria, Moldova, Ucraina şi, indirect, cu toată piaţa europeană conectată. Dacă nu te-ai pregătit vara şi vrei gaz în ger, în actuala conjunctură trebuie să faci două lucruri: să ai infrastructură şi contract, să ai un mecanism care îl aduce acolo unde este nevoie. Preţul este acel mecanism. Preţul este limba pe care o înţelege toată lumea. Un preţ corect, chiar dacă mai mare: atrage volume, creează mobilizare, elimină consumul inutil, stimulează echilibrul şi împiedică prăbuşirea presiunii din conducte. În piaţa de gaze, preţul nu este doar „o cifră”. Preţul este un instrument de stabilitate”, explică Chisăliţă.

Analiza AEI avertizează că o revenire la prețuri reglementate ar fi avut consecințe grave. Orașe mari, aflate la capăt de rețea sau expuse în orele de vârf — precum Iași, Timișoara, Satu Mare, Baia Mare sau chiar București — ar fi putut rămâne fără gaze exact în momentele critice.