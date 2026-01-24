Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că plafonarea prețurilor la gazele naturale va fi eliminată începând cu 31 martie, însă procesul nu va genera un șoc similar celui înregistrat pe piața energiei electrice.

Oficialul a explicat că liberalizarea va fi realizată treptat, tocmai pentru a evita creșteri bruște ale facturilor și pentru a proteja consumatorii casnici.

Bogdan Ivan a subliniat că autoritățile nu se eschivează de la responsabilitate și că situația de pe piața gazelor a fost analizată din timp.

El a arătat că, încă din luna septembrie, Ministerul Energiei a purtat discuții cu toți operatorii din domeniu și a realizat calcule privind impactul eliminării plafonării. În prezent, în piață există deja oferte apropiate de prețul plafonat sau chiar mai mici, semn că mecanismele au fost reglate din timp.

Bogdan Ivan a mai precizat sâmbătă, 24 ianuarie, că a fost pregătit și un plan alternativ, pentru eventualitatea unor evoluții internaționale negative, precum probleme de aprovizionare sau dificultăți de interconectare la frontieră.

Într-un asemenea scenariu, plafonarea ar urma să fie diminuată gradual pe parcursul unui an, astfel încât populația să nu resimtă o creștere dramatică a facturilor.

„Nu vrem să fugim de răspundere (…). Am aceeaşi situaţie (ca la energia electrică – n.red.) la gaze, în care va fi eliminată plafonarea la 31 martie 2026, anul ăsta. Am luat încă din septembrie toţi operatorii, am calculat ce pot să fac. Deja sunt în piaţă oferte cu un ban mai mare decât preţul plafonat. Sunt oferte la acelaşi preţ decât preţul plafonat sau chiar mai jos, pentru că am reglat lucrurile din timp. Şi m-am pregătit şi cu varianta B, cea în care, din condiţii internaţionale, nu ştiu, bombardează ruşii ceva prin Ucraina, avem probleme de aprovizionare, avem probleme de interconectare la graniţa noastră sau orice alt motiv internaţional independent de noi, să calculez cum timp de un an voi diminua treptat această plafonare pentru ca omul de rând să nu mai simtă aceeaşi creştere dramatică şi poate chiar dublarea facturilor”, a precizat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

În acest context, Bogdan Ivan a afirmat că liberalizarea pieței gazelor este necesară pentru a preveni „explozia” prețurilor. El a dat asigurări că autoritățile sunt pregătite și că nu se va repeta scenariul dificil de pe piața energiei electrice.

Ministrul a explicat că strategia se bazează pe mai mulți piloni: asigurarea unei lichidități suficiente de gaze în piață, încheierea de contracte bilaterale pe o perioadă de minimum doi ani, acces la piețele internaționale din regiune pentru echilibrarea rapidă a cererii și ofertei, precum și utilizarea celei mai extinse rețele de transport de gaze naturale din Europa Centrală și de Est.

Totodată, Bogdan Ivan a precizat că, prin dialog cu toți actorii implicați, au fost create mecanismele legale necesare pentru ca, la data de 31 martie, prețurile la gaze să nu înregistreze creșteri semnificative pentru consumatori.