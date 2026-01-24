Avocatul Gheorghe Piperea a criticat dur modul în care statul gestionează datoriile acumulate în urma schemei de compensare și plafonare a energiei electrice, susținând că povara este transferată injust asupra populației, în timp ce marii actori din piață sunt tratați preferențial.
Gheorghe Piperea, semnal de alarmă privind datoriile uriașe din sectorul de energie. Statul ar putea plăti 16 ani de-acum încolo
Potrivit acestuia, datoriile scadente ale statului român față de furnizorii de electricitate au ajuns la aproximativ 8,3 miliarde de lei la finalul anului 2025, sumă rezultată din cererile depuse la ANRE și confirmate doar parțial.
Gheorghe Piperea a arătat că ritmul actual de plată, estimat la circa 40 de milioane de lei pe lună, ar însemna o perioadă de aproximativ 16 ani pentru achitarea integrală a acestor sume. El a menționat că datele sunt susținute și de alte surse publice, inclusiv declarații politice, ceea ce indică o problemă structurală în mecanismul de decontare dintre stat și furnizori.
În acest context, avocatul a criticat pe Facebook strategia premierului Ilie Bolojan, despre care afirmă că poartă discuții exclusive cu marii furnizori de energie, în prezența ambasadorilor statelor din care aceștia provin, precum Germania, Franța, Italia sau Grecia.
Consumatorii, marea absență de la masa negocierilor
Gheorghe Piperea a subliniat că nu există consultări similare cu reprezentanții consumatorilor, deși, în opinia sa, o astfel de discuție ar scoate rapid în evidență faptul că peste 60% din valoarea facturilor este reprezentată de TVA, accize și diverse taxe legate de emisii și cogenerare.
Avocatul consideră că reducerea drastică a acestor taxe sau eliminarea unora dintre ele ar face factura suportabilă și ar elimina nevoia de compensare.
În schimb, Gheorghe Piperea avertizează că planurile actuale ar viza eliminarea compensării pe fondul deficitului bugetar, concomitent cu majorarea TVA și a accizelor, ceea ce ar afecta direct consumatorii vulnerabili.
Piperea îl critică dur pe Bolojan: „Băiat rău cu cei slabi, dar mâță blândă cu cei mari și tari”
„Totalul datoriilor scadente ale Statului român față de furnizorii de electricitate, rezultate din schema de compensare și plafonare a facturilor la energia electrică livrată populației, este de 8,3 miliarde de lei, conform datelor publice disponibile la finalul anului 2025. Această sumă reprezintă cererile depuse la ANRE și confirmate parțial, iar ritmul actual de recuperare (aproximativ 40 de milioane de lei pe lună) ar implica o durată de circa 16 ani pentru achitarea integrală, după cum acuză Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE).
Cifra este confirmată și de alte surse, inclusiv declarații politice, indicând o problemă persistentă în mecanismul de decontare.
Ce face Bolojan?
Face întâlniri cu furnizorii mari, în prezența ambasadorilor statelor de rezidență a furnizorilor.
Azi, întâlnire cu E.ON și ambasadorul Germaniei.
Mâine și luni, probabil, întâlnire cu francezii, italienii și grecii.
Întâlnire cu consumatorii?
Nț, niciodată.
La o întâlnire cu consumatorii s-ar putea observa simplu că peste 60% din prețul de pe factură înseamnă tva, acciză și taxe pe fumărit (certificate de emisii de CO2, contracte pentru diferență, taxă de co-generare). Un nivel zero al tva, o reducere cu 90% a accizei și o eliminare a taxelor pe fum ar face factura suportabilă de către populație și ar elimina necesitatea compensării.
Numai că nu astea sunt planurile lui Bolojan. Dimpotrivă, curând va elimina compensarea (evident, pe motiv de “deficit bugetar”) și va majora tva – ul și acciza.
Doar singur s-a autointitulat “băiatul rău din sală”, nu?
Băiat rău cu cei slabi, dar mâță blândă cu cei mari și tari, ca orice bătăuș din curtea școlii…”, a scris avocatul Gheorghe Piperea pe pagina sa de socializare.
