Avocatul Gheorghe Piperea a criticat dur modul în care statul gestionează datoriile acumulate în urma schemei de compensare și plafonare a energiei electrice, susținând că povara este transferată injust asupra populației, în timp ce marii actori din piață sunt tratați preferențial.

Potrivit acestuia, datoriile scadente ale statului român față de furnizorii de electricitate au ajuns la aproximativ 8,3 miliarde de lei la finalul anului 2025, sumă rezultată din cererile depuse la ANRE și confirmate doar parțial.

Gheorghe Piperea a arătat că ritmul actual de plată, estimat la circa 40 de milioane de lei pe lună, ar însemna o perioadă de aproximativ 16 ani pentru achitarea integrală a acestor sume. El a menționat că datele sunt susținute și de alte surse publice, inclusiv declarații politice, ceea ce indică o problemă structurală în mecanismul de decontare dintre stat și furnizori.

În acest context, avocatul a criticat pe Facebook strategia premierului Ilie Bolojan, despre care afirmă că poartă discuții exclusive cu marii furnizori de energie, în prezența ambasadorilor statelor din care aceștia provin, precum Germania, Franța, Italia sau Grecia.

Gheorghe Piperea a subliniat că nu există consultări similare cu reprezentanții consumatorilor, deși, în opinia sa, o astfel de discuție ar scoate rapid în evidență faptul că peste 60% din valoarea facturilor este reprezentată de TVA, accize și diverse taxe legate de emisii și cogenerare.

Avocatul consideră că reducerea drastică a acestor taxe sau eliminarea unora dintre ele ar face factura suportabilă și ar elimina nevoia de compensare.

În schimb, Gheorghe Piperea avertizează că planurile actuale ar viza eliminarea compensării pe fondul deficitului bugetar, concomitent cu majorarea TVA și a accizelor, ceea ce ar afecta direct consumatorii vulnerabili.