Măsura centrală anunțată de ministrul Energiei vizează menținerea sprijinului lunar pentru plata energiei electrice în cazul consumatorilor vulnerabili, iar internetul joacă un rol esențial în modul de aplicare al acestui mecanism. Potrivit explicațiilor oferite, ajutorul de 50 de lei pe lună ar urma să fie menținut pe tot parcursul anului 2026 și să fie aplicat direct pe factură, fără ca beneficiarii să fie nevoiți să parcurgă proceduri administrative repetate.

Ministrul a explicat că furnizorii de energie ar urma să scadă automat suma din factură, pe baza unor verificări realizate prin baze de date interconectate. Sistemul ar urma să folosească internetul pentru a corela informațiile fiscale, astfel încât eligibilitatea să fie stabilită rapid și fără solicitări suplimentare din partea consumatorilor.

„Lucrăm la proiecție ca oamenii care vor să ia în continuare vouchere să poată să le ia, dacă nu creăm acel control din bazele de date ale lunii, din care, folosind tehnologia, furnizorii pot să vadă interconectare cu ANAF-ul dacă X are sub 2.000 de lei, se încadrează și-a manifestat intenția de a beneficia de acei bani, iar factura să scadă automat 50 de lei, să scrie că a fost dedusă această sumă”, a declarat Bogdan Ivan.

Oficialul a subliniat că scopul acestui sistem este reducerea birocrației și direcționarea mai eficientă a sprijinului către cei care au nevoie reală de ajutor, folosind infrastructura digitală deja existentă.

Pe lângă energia electrică, ministrul Energiei a anunțat un mecanism distinct de sprijin pentru facturile la gaze naturale, destinat tot consumatorilor vulnerabili. Acesta ar urma să fie aplicat pe o perioadă limitată, concentrată în lunile de iarnă, când consumul și costurile cresc semnificativ.

Conform planului prezentat, ajutorul pentru gaze ar urma să fie de 100 de lei pe lună, timp de șase luni, între octombrie și martie. Măsura ar urma să funcționeze pe același principiu digitalizat, cu aplicare directă pe factură, fără intermediari și fără solicitări suplimentare din partea beneficiarilor.

„Vrem să fac același mecanism și la gaze pentru consumatorii vulnerabili, tot 50 de lei pe lună dar o să îi ducem timp de 6 luni în sezonul rece pentru că atunci vin facturi mari la gaze, între octombrie și martie, și atunci o să fie 100 de lei lunar pentru ei. Am pregătit deja mecansimul și o să trimit Guvernului în foarte scurt timp”, a explicat Bogdan Ivan.

Ministrul a precizat că mecanismul este deja pregătit la nivel tehnic și administrativ, urmând să fie transmis Guvernului pentru aprobare într-un interval scurt.

În cadrul aceluiași interviu, Bogdan Ivan a vorbit și despre posibilitatea reducerii accizelor, subliniind că o astfel de decizie depinde de evoluția deficitului bugetar. Ministrul a arătat că, în prezent, prioritatea a fost stabilizarea pieței și limitarea speculei, pentru a menține prețurile la un nivel controlabil.

El a explicat că au fost luate măsuri pentru a preveni înțelegeri de tip cartel și pentru a evita majorări suplimentare ale accizelor la energie, gaze și combustibili. Potrivit acestuia, reducerea accizelor la carburanți este o opțiune tehnic simplă, dar condiționată de îmbunătățirea indicatorilor bugetari.

„Am început un demers foarte clar prin care am redus specula, am oprit orice joc și înțelegere de tip cartel al operatorilor și am păstrat prețurile la undeva 7 lei în piață. M-am opus creșterii accizelor la gaze, energie electrică și combustibil. A fost o discuție referitoare la veniturile bugetare. În cazul carburanților, este foarte simplu, din acciză poți să reduci 30-40 de bani oricând”, a afirmat ministrul Energiei.

Acesta a adăugat că statul trebuie să țină cont de impactul direct al accizelor asupra populației, subliniind efectul imediat pe care aceste taxe îl au asupra costului vieții.

„Odată ce cifrele bugetului vor arăta mai bine, suntem obligați să facem acest lucru. În clipa în care vorbim despre accize crescute la energie, gaze, combustibil, mâna statului ajunge în buzunarul oricărui român”, a completat Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei a exclus posibilitatea unei creșteri bruște a prețurilor la gaze după eliminarea plafonării, precizând că autoritățile au lucrat din timp cu operatorii din piață pentru a preveni astfel de situații. El a explicat că există deja oferte apropiate sau chiar sub nivelul actual al prețului plafonat.

Bogdan Ivan a mai arătat că a fost pregătit și un scenariu alternativ, care ia în calcul posibile evoluții internaționale nefavorabile, inclusiv probleme de aprovizionare sau de interconectare.

„Am luat încă din septembrie toți operatorii, am calculat ce pot să fac. Deja sunt în piață oferte cu un ban mai mare decât prețul plafonat, oferte la același preț ca prețul plafonat sau chiar mai jos pentru că am reglat prețurile din timp”, a spus ministrul.

Referindu-se la eventuale tensiuni externe, oficialul a subliniat că eliminarea plafonării ar urma să se facă gradual, pentru a evita șocuri în facturile populației.