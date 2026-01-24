Consumatorii de gaze naturale vor primi, începând din luna februarie, informații clare despre prețurile din contractele lor, astfel încât să fie pregătiți pentru momentul în care schema de plafonare va fi eliminată. Anunțul a fost făcut de George Niculescu, președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), într-o intervenție la Antena 3 CNN.

Șeful ANRE a avertizat că, odată cu expirarea plafonării, este de așteptat o creștere a prețurilor la gazele naturale. Cu toate acestea, el a transmis furnizorilor un mesaj ferm: menținerea unor tarife ridicate ar putea duce la pierderea clienților, într-o piață care funcționează tot mai mult în favoarea consumatorului.

„Există un furnizor de gaze naturale care a venit cu o ofertă cu un preț fix pentru 12 luni de 0,30, deci sub plafon – 0,30 lei pe kilowatt-oră. Iar furnizorii care sunt mari și care controlează aproximativ 92% din piață, din monitorizarea pe care am efectuat-o, reiese că sunt cu prețuri situate între 0,35 și 0,36 lei pe kilowatt-oră, prețuri mai mari decât plafonul. Am un mesaj și pentru furnizori. Trebuie să înțeleagă că, așa cum s-a întâmplat la energie electrică, piața este a consumatorului. Iar ofertele care sunt astăzi plasate peste plafon nu vor face altceva decât să îi ducă la o pierdere a clienților”, a spus Niculescu.

Potrivit lui George Niculescu, ANRE a primit deja oferte de la furnizori pentru perioada de după plafonare. Situația este însă neuniformă: un furnizor a propus un preț fix sub nivelul actual plafonat, în timp ce marile companii din domeniu, care dețin aproximativ 92% din piață, au venit cu tarife mai mari.

Prețurile practicate de acești furnizori mari se situează, în prezent, între 0,35 și 0,36 lei/kWh, peste plafonul actual. În schimb, există cel puțin o ofertă de 0,30 lei/kWh pentru un contract pe 12 luni.

Președintele ANRE consideră că furnizorii trebuie să își ajusteze strategiile comerciale, astfel încât diferențele de preț să fie cât mai mici, și estimează că, în perioada următoare, vor apărea oferte chiar sub pragul de 0,30 lei/kWh, așa cum s-a întâmplat deja pe piața energiei electrice.

„Deci, sfatul meu este să-și adapteze ofertele în așa fel încât diferențele acestea să nu fie mari de preț. Trebuie spart pragul de 0,30, adică în perioada următoare mă aștept să văd oferte sub 0,30 RON pe kilowatt-oră, așa cum, încet-încet, am văzut și la energie electrică”, a spus George Niculescu.

În acest context, George Niculescu îi îndeamnă pe consumatori să fie activi și atenți. Verificarea periodică a comparatorului de prețuri de pe site-ul ANRE și schimbarea furnizorului pot aduce economii semnificative.

„Important, în perioada următoare, este ca consumatorii de gaze naturale să verifice cât mai des comparatorul de prețuri pe care l-am pus la dispoziție pe site-ul ANRE, comparator de prețuri care le arată în timp real cele mai bune oferte pe care furnizorii de gaze naturale le fac, și să nu ezite să folosească platforma online de schimbare a furnizorului pentru a se porta de la un furnizor de gaze naturale cu un preț mare la un furnizor de gaze naturale cu un preț mai mic”, a spus Niculescu.

Diferențele dintre oferte pot ajunge la 10–15%, ceea ce înseamnă o reducere lunară importantă a facturii doar prin alegerea unui furnizor mai avantajos. Platforma online de schimbare a furnizorului permite acest proces fără costuri suplimentare și fără întreruperea alimentării.

„Diferența între acești furnizori este cuprinsă de până la 10–15%. Deci, dacă putem să ne facem o reducere în factură doar prin schimbarea furnizorului de 10–15% în fiecare lună, sfatul meu, recomandarea mea, este ca clienții să apeleze la aceste instrumente – comparatorul de prețuri și platforma de schimbare a furnizorului – și să facă aceste mutări”, a spus Niculescu.

ANRE urmează să adopte un ordin prin care furnizorii de gaze naturale vor fi obligați să își informeze clienții, odată cu factura, cu privire la prețul contractual aplicabil după expirarea plafonării.

Scopul acestei măsuri este de a le reaminti consumatorilor condițiile contractuale, în condițiile în care mulți au beneficiat o perioadă îndelungată de prețuri plafonate și nu mai cunosc tariful real din contract. Furnizorii vor trebui, de asemenea, să transmită oferte noi și să explice clar modalitățile prin care clienții își pot schimba furnizorul.

„Săptămâna viitoare vom adopta un ordin ANRE cu privire la introducerea unei obligativități de informare a consumatorilor cu privire la ce urmează să se întâmple în perioada eliminării plafonării la gaze naturale. Instituim, în sarcina furnizorilor, obligația de a trimite, odată cu factura, către toți clienții finali pe care îi au în portofoliu, informații cu privire la prețul de contract. Pentru că eu, dacă am fost într-un contract cu preț, am avut o schemă de sprijin cu un preț plafonat, poate nu mai țin minte prețul contractual pe care îl am. Și atunci, obligația furnizorului este să îi dea un reminder consumatorului, să îi spună: „Vezi că expiră schema de plafonare, iar acesta este prețul tău de contract”, să îi facă o ofertă de nouă ofertă de gaze naturale și să explice și modalitățile prin care își poate schimba furnizorul”, a explicat George Niculescu la Antena 3 CNN.

Până la data de 31 martie 2026, prețurile finale facturate rămân plafonate astfel: