Matas Buzelis, expert în cadrul companiei de date auto carVertical, a explicat pentru Capital că efectele acestor schimbări se vor resimți puternic atât pe piața mașinilor noi, cât și pe cea a vehiculelor rulate.

Deși vehiculele electrice fabricate în China câștigă rapid teren pe piața mașinilor noi, impactul lor asupra pieței europene de second-hand rămâne incert. Matas Buzelis atrage atenția că principalul risc nu este legat de dotări sau prețul de achiziție, ci de dificultatea revânzării.

„Vehiculele chinezești câștigă teren pe piețele cu o ofertă mai mare de mașini noi. De obicei, oamenii acordă prioritate faptului că vehiculul este nou și are garanție, dar ceea ce ignoră sau nu iau în considerare este lichiditatea acestor mașini”, a explicat Matas Buzelis pentru Capital.

În lipsa unei cereri solide pe piața second-hand, multe dintre aceste modele ar putea deveni greu de vândut, mai ales dacă nu provin de la mărci deja populare în Europa.

„S-ar putea ca mașinile electrice chinezești să fie extrem de greu de vândut, mai ales dacă nu sunt dintre cele mai populare mărci. Problema este că nimeni nu visează să dețină un vehicul chinezesc; oamenii îl cumpără doar pentru că arată bine pe hârtie și, la prima vedere, oferă un raport bun calitate-preț. Încă nu știm cum se vor comporta vehiculele electrice chinezești pe piața second-hand, iar pentru clienți, acest lucru înseamnă adesea că vânzarea unuia ar putea fi o mare problemă”, a spus specialistul.

Introducerea zonelor cu emisii reduse în România va avea efecte semnificative pentru piața auto, în special în marile orașe. Potrivit lui Matas Buzelis, măsura va duce la creșterea cererii și a prețurilor pentru mașinile mai noi, conforme cu normele Euro 5 și peste.

În același timp, valoarea mașinilor mai vechi, mai poluante, va scădea abrupt, deoarece proprietarii acestora nu vor mai putea circula liber în centrele urbane.

„Introducerea zonelor cu emisii reduse în România poate determina creșterea cererii și a prețurilor pentru mașinile mai noi, conforme (Euro 5 și mai noi). În același timp, valoarea mașinilor mai vechi, mai poluante, va scădea drastic, deoarece proprietarii acestora nu vor mai putea circula liber în marile orașe, ceea ce va fi deosebit de prejudiciabil pentru locuitorii din zonele regionale”, a explicat acesta.

Standardul Euro 7 aduce cele mai stricte reguli de până acum în materie de poluare. Matas Buzelis explică faptul că, pentru prima dată, legislația europeană reglementează nu doar emisiile de gaze, ci și poluarea cu particule provenite din uzura frânelor și a anvelopelor, un aspect extrem de relevant pentru vehiculele electrice.

În plus, cerințele de durabilitate sunt aproape dublate, producătorii fiind obligați să se asigure că sistemele de control al poluării rămân eficiente timp de 10 ani sau 200.000 de kilometri.

„Standardul Euro 7 este considerabil mai strict deoarece, pentru prima dată, reglementează nu numai emisiile de gaze de eșapament, ci și poluarea cu particule provenite din uzura frânelor și a anvelopelor, ceea ce este relevant în special pentru vehiculele electrice, datorită greutății și puterii medii crescute ale acestora. Euro 7 dublează practic cerințele de durabilitate, obligând producătorii să se asigure că sistemele de control al poluării rămân eficiente până la 10 ani sau 200 000 de kilometri”, a subliniat specialistul.

În încheiere, Matas Buzelis a avertizat că noile cerințe Euro 7 vor genera costuri suplimentare semnificative pentru producători, iar acestea se vor reflecta direct în prețul final al mașinilor.