O schimbare importantă a venit recent pentru șoferii din UE, pe final de an. La 29 septembrie 2025, Uniunea a adoptat o nouă regulă pentru permisele de conducere care modifică limitele de greutate pentru categoria B, pentru prima dată după mulți ani.

Aceasta vine pentru că mașinile moderne, mai ales cele electrice sau cu alte tehnologii alternative, sunt mai grele decât modelele clasice. Până acum, șoferii cu permis categoria B puteau conduce mașini și furgonete de până la 3,5 tone. Acum, această limită crește la 4,25 tone, iar în cazuri speciale – chiar la 5 tone.

Noua regulă ajută pentru că bateriile și sistemele electrice adaugă multe kilograme mașinilor, mai ales la furgonete electrice, campere mari sau mașini cu hidrogen. Înainte, aceste vehicule erau prea grele pentru permisul B, dar nu erau nici camioane, deci șoferii erau obligați să ia permis C1, mai complicat și mai scump.

Un curs suplimentar este obligatoriu. Apoi, se va trece un cod special pe permisul de conducere

Pentru a conduce o mașină de până la 4,25 tone, șoferul trebuie să aibă permis B de cel puțin doi ani și să facă o instruire suplimentară despre: cum se manevrează vehiculele mai grele, distanțele de frânare, siguranța la transport.

După curs, pe permis va fi trecut un cod special (similar cu actualul B96). Aceasta se aplică la vehicule electrice, pe hidrogen sau gaz, dar și la campere și mașini de intervenție ușoare, cu sau fără remorcă, atâta timp cât totalul nu depășește 4,25 tone.

Există și o excepție: vehiculele cu propulsie alternativă (electric, hidrogen, gaz) pot ajunge până la 5 tone, dacă greutatea în plus provine doar din sistemul de propulsie. Și aici se cere o instruire specială despre tehnologiile de înaltă tensiune, încărcare și stabilitate.

Aceasta este doar o soluție temporară până când bateriile vor fi mai ușoare. Totuși, aceste mașini nu pot fi folosite pentru transport comercial și nu pot depăși 5 tone inclusiv cu remorcă.

Pentru proprietarii de campere și furgonete electrice, schimbarea este foarte utilă. Mulți erau obligați să obțină permis de camion pentru câteva sute de kilograme în plus, ceea ce era costisitor și complicat. De asemenea, organizațiile de voluntari, pompierii sau serviciile medicale și tehnice vor putea folosi vehicule mai grele cu permisul standard, dacă legea națională permite.

Constructorii de mașini salută schimbarea, spunând că ajută tranziția spre vehicule mai ecologice și reduce birocrația. Limita de 4,25 tone e pentru majoritatea vehiculelor, iar cea de 5 tone e doar pentru vehiculele ecologice cu greutate suplimentară din sisteme energetice.

Ambele limite cer doi ani de experiență la volan și instruire specială, dar fiecare țară va decide cum aplică regula. Unele țări vor folosi doar 4,25 tone, iar altele – precum Germania sau Olanda – ar putea permite 5 tone.

Țările membre din UE trebuie să pună aceste reguli în legislația lor. De exemplu, Germania are timp până în 2030 să adapteze regulile pentru permisele de conducere. Abia după aceea școlile de șoferi vor putea oferi cursuri și elibera noile coduri.

Șoferii de marfă sau transportatorii comerciali trebuie în continuare să aibă permise C și CPC (Certificat Profesional de Conducător Auto). Noile reguli sunt doar pentru șoferii privați și pentru cei care nu fac transport comercial.

Mașinile care vor beneficia de noile reguli includ:

furgonete electrice, cum ar fi Mercedes eSprinter și Ford E-Transit;

campere electrice pe șasiu Fiat Ducato sau MAN-TGE;

microbuze comunale și autospeciale de intervenție ușoare.

Pentru mașinile clasice pe benzină sau motorină, nimic nu se schimbă: limita rămâne 3.500 kg.