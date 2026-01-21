Germania a oficializat luni programul de subvenții pentru vehicule electrice (EV), după negocieri între partidele aflate la guvernare. Schema fusese anunțată încă din toamna anului trecut de Executivul condus de cancelarul Friedrich Merz, însă detaliile tehnice au fost stabilite abia acum, transmit DPA și Reuters.

„Acest plan reprezintă un impuls major pentru mobilitatea electrică din Germania. Şi un impuls pentru industria noastră auto internă, care oferă maşini electrice puternic”, a declarat ministrul Mediului, Carsten Schneider. Germania rămâne cea mai mare piață auto din Europa.

Noua schemă permite consumatorilor să solicite sprijin financiar de la 1.500 până la 6.000 de euro pentru achiziția unui vehicul electric, în funcție de venit și configurație. Programul este accesibil gospodăriilor cu un venit de până la 90.000 de euro, în cazul familiilor cu doi copii.

Subvențiile se aplică nu doar vehiculelor complet electrice, ci și hibride plug-in și modelelor echipate cu range-extender, pentru care există o subvenție de bază de 1.500 de euro.

Pentru a fi eligibil, un vehicul trebuie:

-să emită maximum 60 g CO₂/km

-să aibă o autonomie electrică minimă de 80 km

Sectorul auto din Germania, considerat pilon al celei mai mari economii europene, a traversat o perioadă dificilă în ultimii ani, din cauza creșterii costurilor, a tranziției tehnologice și a intensificării competiției venite din China.

Totuși, Schneider subliniază că piața internă rămâne competitivă: potrivit ministrului, aproximativ 80% dintre EV-urile și hibridele plug-in înmatriculate anul trecut în Germania au fost produse în Europa, ceea ce arată performanțele industriei locale.

Temerile privind intrarea masivă a producătorilor chinezi — precum BYD — pe piața europeană sunt recunoscute de autorități. Schneider spune că producătorii germani ajustează oferta pentru a rămâne competitivi:

„Anul acesta, din ce în ce mai multe modele accesibile de la producătorii auto germani vor fi lansate pe piaţă”, a explicat oficialul.

Pentru acest program, Guvernul de la Berlin a rezervat 3 miliarde de euro, sumă care ar urma să acopere aproximativ 800.000 de vehicule până în 2029.

Alte elemente importante:

-subvențiile se aplică retroactiv, pentru mașinile noi înmatriculate după 1 ianuarie

-programul nu exclude vehiculele importate, inclusiv cele din China

Schneider a precizat: „Vom face faţă provocării concurenţei şi nu vom impune limite în acest sens”.

Date despre forța de muncă

Potrivit Destatis, sectorul auto german — al doilea ca mărime în industria națională după inginerie mecanică — are în prezent 721.400 angajați, aproape de minimul ultimilor 13 ani (cel mai scăzut nivel fiind înregistrat în 2011).