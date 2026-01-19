Taxa de drum este un impozit anual pentru vehiculele înmatriculate în Republica Moldova, iar din 2026 această obligație se aplică și celor care conduc vehicule complet electrice. Măsura a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026 și apare într-un proiect privind politica fiscală, publicat în Monitorul Oficial încă din 10 august 2023.

Diferența majoră față de mașinile cu motor cu ardere internă este modul de calcul. La autoturismele clasice, taxa depinde de capacitatea cilindrică. În schimb, la vehiculele electrice contează greutatea mașinii, adică masa totală a autovehiculului.

Asta înseamnă că două mașini electrice din aceeași „familie” pot plăti sume foarte diferite dacă au mase diferite. O mașină mai mică și mai ușoară va avea, în general, o taxă mai mică. O mașină mare, cu baterie mai mare și masă ridicată, ajunge automat la valori mai mari, potrivit tv8.md.

Pentru autoturismele complet electrice, taxa de drum se calculează în funcție de masa totală, iar nivelul diferă pe tranșe de greutate.

Pentru mașinile de până la 1500 kg inclusiv, taxa este de 0,60 lei/kg.

Pentru intervalul 1501–2500 kg inclusiv, taxa este de 0,90 lei/kg.

Pentru 2501–3500 kg inclusiv, taxa urcă la 1,20 lei/kg.

Pentru 3501–4500 kg inclusiv, se aplică 1,50 lei/kg.

Pentru vehiculele de peste 4501 kg, nivelul ajunge la 1,80 lei/kg.

În cazul vehiculelor electrice pe două roți, există valori fixe. Pentru moped, scuter sau motoretă cu motor electric, taxa este de 300 de lei. Pentru motocicleta cu motor electric, taxa este de 600 de lei.

Pe scurt, la electrice nu mai contează cilindreea, ci greutatea. Iar greutatea, la mașinile moderne cu baterii mari, poate face diferența dintre o taxă suportabilă și una care se simte clar în buget.

O imagine mai clară se vede în exemplele de costuri anuale calculate pentru unele dintre cele mai cunoscute modele electrice.

În zona SUV-urilor premium, Hyundai Ioniq 5 apare cu un interval de 2.186–3.084 lei pe an. Volkswagen ID.4 este între 3.048–3.300 lei pe an, iar Audi e-tron între 3.078–3.846 lei pe an. La Tesla Model X, valorile ajung la 3.276–3.960 lei pe an, în timp ce Mercedes EQS urcă la 4.050 lei pe an.

La categoria crossover, adică modele întâlnite frecvent în trafic, Kia EV6 apare cu 1.845 lei pe an. Hyundai Kona Electric este între 1.560–1.953 lei pe an, iar Tesla Model 3 între 1.813–2.075 lei pe an. Kia Niro EV este între 2.007–2.115 lei pe an, în timp ce Tesla Model Y apare cu un interval larg, de 2.046–3.841 lei pe an.

La modelele compacte, BMW i3 este între 1.458–1.620 lei pe an, Renault Zoe între 1.352–1.789 lei pe an, iar Volkswagen e-Golf între 1.763–1.818 lei pe an. Nissan Leaf apare cu 890–1.989 lei pe an, ceea ce arată din nou că masa și versiunea pot schimba mult suma finală.

La categoria modele mici și accesibile, Renault Twizy apare cu 378 lei pe an. Smart Fortwo este între 690–798 lei pe an, iar Dacia Spring are 780 lei pe an.

Concret, cu cât mașina este mai mare și mai grea, cu atât suma anuală urcă. În același timp, modelele mici rămân la valori mult mai prietenoase, chiar și după introducerea taxei.

Neachitarea impozitului rutier poate duce la imposibilitatea efectuării inspecției tehnice periodice. Iar banii strânși din această taxă sunt direcționați către întreținerea și modernizarea drumurilor, ceea ce pune costul în zona contribuției anuale pentru infrastructura rutieră.