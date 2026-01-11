Potrivit documentației transmise autorităților americane, ajustarea este legată de reducerea planurilor de producție pentru modelele electrice și de impactul în lanț asupra rețelei de furnizori. Cea mai mare parte a sumei — 4,2 miliarde de dolari — reprezintă costuri în numerar asociate cu anularea contractelor și despăgubiri acordate companiilor care și-au extins capacitățile pentru volume care nu s-au materializat.

GM precizează că ajustarea contabilă nu afectează oferta curentă din Statele Unite, unde deține în prezent aproximativ 12 modele electrice: „Intenţionăm să continuăm să oferim aceste modele consumatorilor”, au transmis reprezentanții companiei.

Ajustarea va fi înregistrată ca element special în conturile aferente trimestrului al patrulea, iar compania estimează costuri suplimentare și în 2026, însă la un nivel mai redus comparativ cu 2025.

Industria auto americană se confruntă cu o cerere mai timidă pentru vehicule electrice, la care s-au adăugat schimbări de ordin fiscal și comercial adoptate de administrația Trump. Eliminarea creditului federal de 7.500 de dolari pentru achiziția de EV-uri la finalul lunii septembrie a redus accesibilitatea produselor, impactând vânzările în perioada următoare.

În același timp, Ford — principalul rival al GM — a anunțat în decembrie o ajustare de 19,5 miliarde de dolari după anularea unor programe electrice majore, inclusiv versiunea complet electrică a camionetei F-150 Lightning.

GM, cel mai mare producător auto din SUA după vânzări, a fost unul dintre cei mai vocali susținători ai tranziției la electrificare, anunțând în trecut intenția de a elimina treptat motoarele cu ardere internă până în 2035. Deși compania nu a renunțat oficial la acest obiectiv, analiștii au redus considerabil estimările privind vânzările de electrice în următorul deceniu, în special pe piața americană — cea mai profitabilă pentru grup.

Directorul general Mary Barra a spus că direcția companiei va ține cont de evoluția pieței și de apetit: „strategia companiei va ţine cont de cererea clienţilor”.

În 2024, vânzările de electrice GM au început să se stabilizeze după probleme repetate de producție, iar introducerea unor modele mai accesibile a permis companiei să urce pe locul al doilea în piața americană, după Tesla.

Pe lângă ajustarea contabilă privind EV-urile, GM va consemna o pierdere de 1,1 miliarde de dolari în trimestrul IV, asociată restructurării joint-venture-ului din China. Anul trecut, compania a făcut deja o depreciere de 1,6 miliarde de dolari, tot în zona investițiilor în electrificare.

În ianuarie, GM a suspendat pentru șase luni producția de baterii la două unități operate în parteneriat și a redus la un singur schimb activitatea unei uzine dedicate exclusiv vehiculelor electrice din Detroit. Totodată, a renunțat la planurile pentru o nouă fabrică din Michigan destinată EV-urilor, orientându-se către modele cu motoare convenționale, precum Cadillac Escalade și camionete mari.

În timp ce GM își ajustează investițiile, Ford a schimbat strategia, investiind în dezvoltarea unei noi arhitecturi modulare pentru vehicule electrice mai accesibile, primul model fiind un pickup estimat la circa 30.000 de dolari, cu lansare programată pentru 2027.

Unii analiști avertizează că absența unei game hibride la GM poate reprezenta o vulnerabilitate:

„Lipsa expunerii GM pe segmentul hibridelor ar putea inversa parţial câştigurile recente de cotă de piaţă”, a declarat Garrett Nelson, analist la CFRA.

La nivel de ansamblu, piața americană a înregistrat o creștere modestă a vânzărilor de EV-uri în 2025, de doar 1,2% față de anul anterior, mult sub ritmul din anii precedenți. GM a raportat un declin de 43% în trimestrul patru, după creșteri puternice în trimestrul trei generate de „efectul creditului fiscal”.

Estimările pentru următorii ani sunt moderate. Edmunds anticipează că electricele vor reprezenta aproximativ 6% din totalul vânzărilor auto din SUA în 2026, față de 7,4% în 2025.

Concluzie: o tranziție mai lentă decât anticipau producătorii

Deși electrificarea rămâne o direcție strategică la nivel global, ritmul adoptării este influențat de factori economici, politici și logistici. În prezent, marii producători americani par să se îndrepte către un mix mai echilibrat între motoare cu ardere internă, hibride și electrice, după un pariu inițial foarte ambițios pe EV-uri 100%.