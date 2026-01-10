Acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur – Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay – a fost aprobat recent și poate aduce avantaje semnificative economiei României, deși a stârnit dezbateri intense în special în rândul fermierilor.

Potrivit unui mesaj publicat de Adrian Negrescu pe Facebook, eliminarea taxelor vamale, care în prezent pot ajunge până la 35%, oferă companiilor românești oportunitatea de a-și extinde exporturile către o piață de peste 270 de milioane de consumatori. În prezent, exporturile către Mercosur însumează peste 230 de milioane de euro.

Acesta subliniază că principalele sectoare care vor beneficia includ industria auto (Dacia, Ford și furnizorii lor), producătorii de aparate electrice și echipamente mecanice, materialele textile, IT&C-ul și produsele tradiționale românești, de la vinuri la dulciuri și brânzeturi.

”Aprobarea acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și statele Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay) poate aduce avantaje semnificative economiei României. Deși este un subiect intens dezbătut, în special din cauza temerilor fermierilor, acordul ne oferă câteva avantaje strategice și economice extrem de clare. În primul rând, firmele românești vor putea să își extindă prezența pe o piață de peste 270 de milioane de consumatori. Marele avantaj îl reprezintă eliminarea taxelor vamale (care în prezent ajung și la 35%), fapt care ar putea extinde semnificativ exporturile firmelor românești către America de Sud, estimate în prezent la peste 230 milioane de euro. Printre potențialii câștigători se află Dacia, Ford și furnizorii lor (componente auto și echipamente de transport), producătorii de aparate electrice și dispozitive mecanice unde avem deja exporturi semnificative în multe state ale lumii, inclusiv în SUA și în Africa, companiile din industria produselor metalice, a materialelor textile, producătorii de IT&C, cei care realizează produse tradiționale românești (de la vinuri la tot felul de produse made in Romania) etc. Inclusiv agricultura și zootehnia românească și-ar putea deschide noi linii de export, după ce ne-am extins semnificativ în Africa și Asia de Sud-Est”, notează Adrian Negrescu pe pagina personală de Facebook.

În prezent, peste 250 de firme românești exportă în statele Mercosur, iar mai mult de jumătate sunt IMM-uri care angajează peste 12.000 de persoane. Negrescu arată că acordul include proceduri vamale mai rapide, recunoașterea standardelor tehnice, suport logistic pentru exporturi și platforme dedicate pentru a ajuta firmele mici să înțeleagă regulile pieței sud-americane.

Acordul oferă și acces la materii prime esențiale alternative, reducând dependența de importurile din China. Totodată, produsele înregistrate în UE vor fi protejate împotriva imitațiilor pe piața sud-americană, ceea ce include atât alimente, cât și băuturi și alte bunuri cu marcă europeană.

”În prezent, avem peste 250 de companii românești care își exportă produsele în țările Mercosur, dintre care mai mult de jumătate sunt IMM-uri care angajează, în total, peste 12.000 de angajați. Ce aduce, în esență, acordul Mercosur – proceduri vamale mai rapide și recunoașterea standardelor tehnice, suport logistic pentru exporturi (platforme dedicate pentru a ajuta firmele mici să înțeleagă regulile de piață din America de Sud) și, extrem de important – accesul la materii prime critice. Acordul oferă României și UE acces la o sursă alternativă de materii prime esențiale pe care, în general, le aduceam din China”, continuă expertul.

Unele voci din domeniul agricol se tem că produsele sud-americane ieftine vor afecta producția locală. Negrescu explică că aceste temeri sunt alarmiste. Acordul prevede standarde stricte de calitate pentru exportatorii Mercosur, mecanisme de monitorizare la nivel european și limite de import pentru anumite produse, precum carnea de vită și pasărea.

În plus, dacă importurile ar cauza daune fermierilor români, România poate solicita suspendarea preferințelor tarifare. Totodată, Negrescu menționează că UE a pregătit un pachet de sprijin financiar pentru fermieri de 45 de miliarde de euro.

Declarațiile ministrului Agriculturii, care și-a exprimat îngrijorarea privind acordul, arată că nu toate detaliile au fost corect citite sau înțelese de oficial. În realitate, acordul oferă protecții clare pentru agricultura românească.

”Mai e un aspect important. Acordul oferă protecție pentru produsele înregistrate în UE și care vor fi protejate împotriva imitațiilor în toată America de Sud – de la produse alimentare la băuturi și alte tipuri de mărfuri recunoscute la nivel european ca marcă înregistrată. De ce se tem unii că acordul va îngropa agricultura românească? Pentru că le e teamă că piața europeană, inclusiv cea românească, vor fi invadate de produse agricole ieftine, de o calitate slabă, care vor da peste cap producția locală. Temerile sunt alarmiste, însă trebuie spus că acordul Mercosur prevede niște mecanisme de protecție foarte clare. Cea mai mare temere este legată de concurența neloială, deoarece standardele de producție din America de Sud sunt adesea mai puțin costisitoare decât cele europene. Și aici avem de-a face cu un fake-news.

Acordul prevede condiții de calitate stricte pe care exportatorii din țările Mercosur trebuie să le îndeplinească dacă vor să vândă în UE. Există inclusiv un mecanism de monitorizare pe acest segment în care vor fi implicate autoritățile de profil din toate țările UE. Mai mult chiar, importurile de carne de vită sau pasăre, de exemplu, sunt limitate la un anumit volum pentru a nu destabiliza piața locală. Apoi, dacă există totuși probleme, România poate cere suspendarea preferințelor tarifare dacă se demonstrează că importurile masive produc daune grave fermierilor români. Declarațiile ministrului Agriculturii, dl. Barbu, dovedesc că n-a citit forma finală a acordului Mercosur. Agricultura românească are de câștigat dacă își joacă bine cartea.

Dacă știe să își exploateze avantajele, vom câștiga o piață de export uriașă pentru vinurile românești, pentru brânzeturile, dulciurile, produsele alimentare de calitate pe care le producem. Și nu vorbim doar de Magiunul de Topoloveni, Salamul de Sibiu sau Telemeaua de Ibănești, mărci recunoscute la nivel european. În plus, dacă dl. Barbu era informat cum trebuie, afla că s-a pus la punct un pachet de sprijin financiar destinat fermierilor europeni de 45 de miliarde de euro”, mai spune acesta.

Conform explicațiilor lui Adrian Negrescu, consumatorii români vor avea acces la o gamă mai largă de produse, inclusiv carne de vită argentiniană, fructe tropicale, cafea, sucuri, tutun, îmbrăcăminte și încălțăminte, la prețuri mai competitive.