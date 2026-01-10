Vârsta minimă pentru permisul de categoria B, care permite conducerea autoturismelor, este în general de 18 ani, similar cu România. Există totuși excepții: în Danemarca și Austria, tinerii pot conduce vehicule ușoare de la 17 ani, dar pentru categoria completă B trebuie să aștepte 18 ani.

Cursurile auto diferă, de asemenea, semnificativ între țări. În România, acestea implică 30 de ore teoretice și 30 de ore practice, în timp ce în Germania, pe lângă lecțiile standard, candidații trebuie să parcurgă minim 14 ore de condus pe timp de noapte și 12 ore pe drumuri rurale. În Franța, fiecare candidat trebuie să acumuleze cel puțin 20 de ore de condus efectiv înainte de a se prezenta la examenul practic.

Examenul teoretic variază nu doar ca durată, ci și ca nivel de dificultate. În Olanda, testul include întrebări despre situații complexe de trafic și scenarii simulate, pe când în România și în majoritatea statelor est-europene testul constă în întrebări multiple choice despre legislația rutieră și semnele de circulație.

Și examenul practic diferă de la o țară la alta. În Suedia, acesta poate dura până la 60 de minute și include manevre pe autostradă și circulație în oraș, în timp ce în România proba practică durează aproximativ 25-30 de minute și se concentrează pe manevrele de bază și condusul în trafic urban.

Costurile pentru obținerea permisului de conducere pot fi mult mai mari în Europa de Vest. În Franța sau Germania, suma totală pentru cursuri și examene poate depăși 1.500 de euro, în timp ce în România costurile se mențin în jurul a 500-600 de euro. În plus, în anumite țări, precum Spania sau Italia, este obligatorie o evaluare psihologică înainte de obținerea permisului.

„Persoanele care solicita prezentarea la examen pentru obtinerea permisului de conducere sau a unor noi categorii ori subcategorii ale acestuia trebuie sa indeplineasca, potrivit legii, conditiile de varsta, sa fie apte din punct de vedere medical si sa faca dovada pregatirii teoretice si practice prin cursuri organizate de unitati autorizate, potrivit legii. Pregatirea teoretica si practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere se efectueaza de catre profesori de legislatie rutiera si instructori auto atestati de autoritatea competenta, conform normelor metodologice aprobate prin ordin comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, al ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I”, arată legea din România.

Deși standardele Uniunii Europene asigură un nivel minim de pregătire și securitate rutieră, diferențele dintre statele membre sunt vizibile în ceea ce privește durata pregătirii, complexitatea examenelor și costurile implicate. Românii care doresc să obțină permisul în străinătate trebuie să consulte reglementările locale și să fie pregătiți pentru cerințe suplimentare.