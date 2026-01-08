Avertismentul publicat de Poliția Română pe Facebook arată că rolul polițistului în activitatea de monitorizare a traficului este acela de a îndepărta un potențial pericol înainte ca acesta să se transforme într-o tragedie și de a menține siguranța celorlalți participanți la trafic.

În continuare, este prezentat cazul unui tânăr conducător auto în vârstă de 18 ani, care avea permisul de conducere obținut de doar două luni. Potrivit mesajului, acesta ar fi putut considera că a avut ghinion în urma sancțiunii primite pentru viteză excesivă. Poliția Română transmite însă că intervenția a avut loc înainte ca viteza de 226 km/h să conducă la consecințe ireversibile.

„196… 198… 202… 226. Ce reprezintă? Un numerolog ar spune că sunt cifre fără emoție. Un fizician ar calcula forțe sau inerții. Un pilot ar spune că la asemenea valori, câmpul vizual se reduce drastic. Pentru un polițist însă, aceste valori înseamnă un pericol real. Pericol pentru cel aflat la volan, pericol pentru pasageri, pericol pentru toți cei care, la un moment dat, i-ar fi ieșit în cale. Acesta este rolul polițistului atunci când monitorizează traficul: să înlăture pericolul înainte ca el să devină tragedie și să mențină siguranța celorlalți participanți. Revenind la cifre, tânărul conducător auto de 18 ani, cu permisul obținut de numai două luni, ar spune că a avut ghinion pentru amenda primită. Noi credem, argumentat, că a fost oprit la timp, înainte ca viteza de 226 km/h să se transforme într-o oprire definitivă”, a scris Poliția Română într-un mesaj publicat pe Facebook.

Mesajul poate fi vizualizat aici.

Amintim că Poliția Română a transmis anterior un mesaj public privind siguranța în trafic, după ce polițiștii din județul Brașov au identificat mai multe situații periculoase. Intervențiile au avut loc în zone circulate, inclusiv în sensuri giratorii, unde astfel de comportamente pot genera incidente grave.

Polițiștii precizează că aceste cazuri nu sunt izolate și că monitorizarea traficului a fost intensificată pentru a preveni producerea unor accidente. În timpul acțiunilor, polițiștii din Brașov au surprins șoferi care au efectuat drifturi, accelerări bruște și alte manevre realizate intenționat, fără a ține cont de siguranța celorlalți participanți la trafic