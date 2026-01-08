Ninsorile consistente din ultimele ore au adus probleme serioase în trafic, în special în jumătatea nordică și centrală a României. Joi dimineață, Centrul Infotrafic al Poliției Române a transmis că în aceste regiuni se circulă în regim de iarnă, iar autoritățile intervin continuu cu utilaje pentru curățarea carosabilului și pentru împrăștierea de material antiderapant.

Situația este diferită în sud, unde predomină precipitațiile sub formă de ploaie, însă polițiștii avertizează că temperaturile pot favoriza formarea poleiului pe sectoarele umede, ceea ce crește riscul de accidente.

Condițiile meteo au impus restricții și închideri temporare de drumuri, afectând atât traficul local, cât și transportul de marfă:

Caraș-Severin — drumuri naționale închise

Pe DN 6, circulația este oprită între Armeniș – Slatina-Timiș și în zona Domașnea.

Pe DN 58, traficul este blocat între Soceni – Brebu.

Zonele afectate sunt cunoscute pentru problemele din sezonul rece, în special în porțiunile cu relief accidentat, unde ninsorile se depun rapid pe carosabil.

Harghita — restricție pentru vehiculele grele

Pe DN 15A (Toplița – Borsec), camioanele cu o masă mai mare de 7,5 tone nu au acces.

Restricția urmărește prevenirea blocajelor pe sectorul în rampă și coborâre, unde autovehiculele grele pot derapa ușor.

Sălaj — restricție similară pe Meseș

Pe DN 1F, în zona Meseș (km 68 – 80), restricția de tonaj se aplică identic vehiculelor >7,5 tone.

Tronsonul Meseș este frecvent problematic iarna din cauza diferenței de nivel și a vântului puternic care viscolește zăpada.

Timiș — TIR înzăpezit pe DN 68A

Traficul este complet oprit pe DN 68A, în afara localității Coșava, din cauza unui TIR rămas înzăpezit, ceea ce blochează accesul utilajelor de deszăpezire.

Autoritățile încearcă eliberarea vehiculului pentru redeschiderea traficului, însă operațiunea este dificilă din cauza stratului de zăpadă și a carosabilului alunecos.

Administratia Națională de Meteorologie a emis în ultimele zile atenționări pentru precipitații mixte, intensificări ale vântului și depuneri de polei în mai multe județe din centru, nord și vest, iar autoritățile rutiere au intrat în alertă pentru menținerea circulației pe principalele rute.

Ninsorile sunt moderate cantitativ în zonele montane și submontane, unde stratul de zăpadă s-a depus rapid pe carosabil. În sudul țării, temperaturile pozitive au favorizat ploaia, dar la sol există zone unde, în funcție de microclimat, se poate forma poleiul.

Polițiștii rutieri subliniază necesitatea adaptării conduitei la condițiile de drum:

„Pentru o călătorie în siguranţă în aceste condiţii de iarnă, recomandăm conducătorilor auto să circule cu viteză adaptată condiţiilor de trafic şi de drum, să evite orice manevră riscantă, să mărească distanţa de siguranţă între autovehicule, să adopte o conduită responsabilă pe toată durata deplasării şi să nu pătrundă pe drumuri închise traficului rutier.

Reamintim că pentru deplasarea pe suprafeţe carosabile acoperite cu polei, gheaţă sau zăpadă, este obligatorie echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă, iar dacă parcurgeţi zone de munte, este recomandată şi montarea lanţurilor.”

Conform legislației, echiparea cu anvelope de iarnă este obligatorie atunci când carosabilul este acoperit de zăpadă, gheață sau polei, iar nerespectarea regulilor se sancționează cu amendă și reținerea certificatului de înmatriculare.

Pentru actualizări, autoritățile recomandă:

-consultarea Centrului Infotrafic

-urmăririle alerte ANM

-aplicațiile de navigație cu trafic rutier live

-raportările DRDP/ CNAIR