Conform unui comunicat transmis de Ministerul Energiei, echipele de intervenție au reușit să restabilească alimentarea cu energie electrică pentru zeci de mii de consumatori într-un interval scurt de timp.

„În ultimele 24 de ore, peste 27.500 de gospodării au fost reconectate la reţeaua de energie electrică. La data de 7 ianuarie, ora 12:00, potrivit raportărilor transmise de operatorii de distribuţie, la nivel naţional mai sunt nealimentate doar 649 de gospodării, toate situate în judeţul Alba. Acest judeţ este cel mai afectat de precipitaţiile abundente din ultimele zile, şi înregistrează în prezent avarii în 14 localităţi”, se menţionează în comunicat.

Autoritățile arată că județul Alba rămâne zona cu cele mai mari probleme, pe fondul precipitațiilor abundente din ultimele zile, care au provocat avarii în rețelele de distribuție a energiei electrice în mai multe localități.

Ministerul Energiei precizează că intervențiile continuă până la remedierea tuturor avariilor.

„41 de echipe de intervenţie acţionează în continuare în teren, cu aceeaşi mobilizare, pentru remedierea tuturor avariilor, în strânsă colaborare cu autorităţile locale şi judeţene, astfel încât alimentarea cu energie electrică să fie reluată în cel mai scurt timp pentru toţi consumatorii afectaţi”, a transmis instituția.

Reprezentanții Ministerului Energiei subliniază că prioritatea rămâne restabilirea completă a alimentării cu energie electrică, în condiții de siguranță, pentru toți consumatorii afectați de fenomenele meteo extreme.

Potrivit meteorologului ANM, actualul episod de vreme severă este specific sezonului de iarnă și se va manifesta în continuare prin precipitații extinse la nivel național.

„Este iarnă autentică la acest început de an”, a declarat Mihai Huștiu, subliniind că fenomenele nu se vor încheia în următoarele zile.

Specialistul ANM a explicat că intervalul de instabilitate atmosferică se va întinde până spre data de 9 ianuarie, chiar dacă avertizările oficiale au, în prezent, un termen mai scurt.

„Deci mai așteptăm episoade cu precipitații și în zilele următoare. Chiar dacă informarea meteorologică este valabilă până luni seara, până pe 9 ianuarie vor mai fi episoade de precipitații în mare parte din țară, dar mai ales spre vest, centru și nord, unde, de asemenea, așteptăm ninsori, lapoviță și polei”, a precizat Huștiu.

Meteorologul a arătat că precipitațiile cele mai consistente se înregistrează în sud-vestul țării și în zonele montane, unde ninsorile sunt abundente. De asemenea, întreaga jumătate de nord a României se confruntă cu ninsori consistente.

În anumite regiuni, în special la altitudini mai joase, ninsoarea se va transforma temporar în lapoviță și ploaie, ceea ce favorizează apariția poleiului.

Risc ridicat de polei și viscol la munte

Mihai Huștiu avertizează că, începând de mâine dimineață, riscul de polei va fi ridicat, în special în zonele unde precipitațiile vor fi mixte.

Totodată, episoadele de ninsoare și viscol vor continua în zona montană înaltă.