Conform studiului anual publicat miercuri de Agora Energiewende, emisiile de gaze cu efect de seră ale Germania au ajuns în 2025 la aproximativ 640 de milioane de tone de echivalent CO₂, în scădere cu doar 1,5% față de anul precedent.

Experții subliniază că ritmul este mai lent decât în anii anteriori, când Germania a înregistrat o reducere de aproximativ 10% în 2023 și de 3% în 2024. Deși țara se încadrează încă în limitele prevăzute de legislația națională, tendința generală este îngrijorătoare.

„Dacă tendinţa se menţine, obiectivul climatic pentru 2030 – de a reduce emisiile cu 65% faţă de 1990 – este ameninţat”, avertizează raportul.

Pentru a-și respecta angajamentele climatice, Germania va trebui să accelereze semnificativ reducerea emisiilor în perioada 2026–2030. Potrivit calculelor Agora Energiewende, ar fi necesară o reducere medie anuală de aproximativ 36 de milioane de tone de CO₂, de patru ori mai mult decât economia realizată în 2025.

„Protecţia climei pierde din viteză”, avertizează experții, în ciuda faptului că limitele legale sunt încă respectate.

Un semnal pozitiv a venit din partea industriei mari consumatoare de energie, unde emisiile au scăzut cu 7,2% anul trecut. Totuși, raportul subliniază că această evoluție nu este rezultatul unei tranziții accelerate către tehnologii mai curate.

Reducerea s-a produs în principal din cauza scăderii producției, pe fondul „cererii slabe şi a pieţelor mondiale tensionate”, în special în sectoare precum industria chimică și construcția de mașini.

Agora Energiewende constată că, începând cu pandemia din 2020 și până la efectele tarifelor vamale americane din 2025, reducerea emisiilor a fost „în mare parte legată de crize”, nu de transformarea structurală a economiei.

În contrast, emisiile din sectorul clădirilor și al transporturilor au crescut, influențate de temperaturi mai scăzute și de majorarea vânzărilor de combustibili.

În același timp, scăderea investițiilor a „frânat redresarea economică şi tranziţia către o producţie neutră din punct de vedere climatic”, mai arată studiul.

Raportul evidențiază totuși un progres important: creșterea ponderii energiilor regenerabile în consumul de electricitate.

„Eforturile din ultimii ani dau roade”, apreciază autorii, care subliniază că tranziția energetică produce efecte vizibile în sectorul electric, chiar dacă alte domenii rămân în urmă.

Potrivit analizelor sociologice incluse în raport, îngrijorarea populației față de schimbările climatice rămâne ridicată, însă alte teme au devenit prioritare, precum puterea de cumpărare și securitatea.

Aceste subiecte au dominat campania legislativă din februarie, câștigată de conservatori, iar politica climatică, prioritară pentru guvernul anterior, pare mai incertă sub actuala coaliție formată din conservatori și social-democrați, instalată în luna mai.

De atunci, „noile repere în materie de politică energetică şi climatică au întârziat mult”, avertizează Agora Energiewende.

Pentru a stimula economia, cancelarul Friedrich Merz susține o relaxare a normelor de mediu și s-a opus la Bruxelles interzicerii vânzării de autoturisme cu motoare termice noi începând din 2035.

La rândul său, ministrul Economiei, Katherina Reiche, a anunțat intenția de a reduce subvențiile pentru energiile curate, considerate prea generoase.

Recomandările experților

Agora Energiewende solicită guvernului să implementeze rapid un „sprijin ţintit pentru pompele de căldură şi maşinile electrice” și să revizuiască legislația privind energiile regenerabile și eficiența energetică a clădirilor.

Fără aceste măsuri, avertizează experții, Germania riscă să piardă ritmul tranziției climatice și să rateze obiectivele asumate pentru 2030.