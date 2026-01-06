În România, impozitul pe autoturisme este stabilit de autoritățile locale, dar pe baza unor grile unitare prevăzute în legislația națională. Calculul se face în lei pentru fiecare 200 cmc sau fracțiune de 200 cmc, iar suma finală depinde de capacitatea motorului.

Pentru 2026, apar diferențieri mai clare în funcție de norma de poluare. Autoturismele Euro 6 cu motoare între 1,6 și 2,0 litri ajung, în multe localități, la un impozit anual cuprins între aproximativ 200 și 250 de lei. Pentru aceleași motorizări, dar încadrate Euro 3 sau Euro 4, valorile cresc spre 270–300 de lei pe an.

Cele mai mari creșteri sunt resimțite de proprietarii de motoare mari. Autoturismele cu capacități peste 3.000 cmc pot ajunge la impozite de câteva mii de lei anual. În schimb, mașinile electrice sunt, în majoritatea cazurilor, scutite aproape complet sau plătesc un impozit simbolic.

Astfel, pentru autoturismele cu motoare între 1.601 și 2.000 cmc, nivelul impozitului anual variază în funcție de norma de poluare, de la 237,6 – 297 lei pentru vehicule Non-Euro – Euro 3, până la 200,8 – 251 lei pentru autoturisme Euro 6. În cazul mașinilor hibride, impozitul poate ajunge la 24,6 lei pe an.

Formula generală de calcul presupune împărțirea capacității cilindrice la 200 cmc și înmulțirea rezultatului cu coeficientul aferent normei de poluare. De exemplu, pentru un motor de 1.600 cmc încadrat în norma Euro 4, calculul este următorul: 1.600 ÷ 200 = 8 = 8 × 28,5 lei = 228 lei/an.

Germania aplică un sistem mixt de taxare anuală. Impozitul auto este format dintr-o componentă calculată în funcție de capacitatea cilindrică și o componentă suplimentară bazată pe emisiile de CO2.

Pentru motoarele pe benzină Euro 6, baza este de aproximativ 2 euro pentru fiecare 100 cmc. Dieselul este taxat mai sever, cu valori mai ridicate pe aceeași unitate de cilindree. Peste această bază se adaugă o taxă suplimentară pentru fiecare gram de CO2 care depășește pragurile stabilite de legislația germană.

Pentru mașinile mai vechi sau cu emisii ridicate, suma anuală poate crește semnificativ. Începând cu 2026, inclusiv mașinile electrice intră treptat în sistemul de taxare, după ce perioada de scutire completă se încheie.

Spre deosebire de România și Germania, Franța pune accentul mai puțin pe impozitul anual și mult mai mult pe taxarea la prima înmatriculare. Sistemul francez include un malus CO2 și un malus de masă, aplicate separat.

Mașinile cu emisii ridicate sunt taxate sever chiar din momentul înmatriculării, iar pentru unele modele suma poate ajunge la câteva mii sau chiar zeci de mii de euro. Greutatea vehiculului joacă și ea un rol important, fiind penalizate în special SUV-urile și modelele mari.

După plata acestor taxe inițiale, impozitul anual este relativ moderat comparativ cu alte state europene.

Spania percepe impozitul auto prin municipalități. Valoarea taxei anuale depinde de puterea fiscală a motorului și de deciziile consiliilor locale. În orașele mari, impozitul poate porni de la câteva zeci de euro și poate depăși 200 de euro pentru mașinile puternice.

Italia folosește sistemul bollo auto, calculat pe baza puterii motorului exprimată în kW și a normei Euro. Regiunile pot aplica reduceri sau majorări, iar pentru vehiculele electrice sunt prevăzute perioade de scutire totală sau parțială.

În Olanda, proprietarii de autoturisme se confruntă cu două niveluri de taxare. Primul este taxa de înmatriculare, calculată strict în funcție de emisiile de CO2. Al doilea este impozitul anual, influențat de greutatea vehiculului și de combustibilul utilizat.

Mașinile diesel sunt taxate suplimentar, iar modelele cu emisii mari suportă costuri consistente atât la înmatriculare, cât și pe parcursul utilizării. Vehiculele electrice beneficiază încă de reduceri, însă aceste facilități sunt reduse treptat după 2025.

Privind per ansamblu sistemele din alte țări din Uniunea Europeană, România se poziționează printre statele cu cele mai mici impozite anuale auto. Proprietarii plătesc, în general, sute de lei pe an, în timp ce în multe țări vest-europene taxele anuale sau cele de înmatriculare pot ajunge la mii de euro.

Diferența majoră rămâne la filosofia de taxare. Dacă Germania, Franța sau Olanda penalizează direct emisiile CO2 și greutatea vehiculului, România continuă să se bazeze pe cilindree, cu ajustări ceva mai limitate legate de poluare.