Pentru milioane de șoferi, aceste modificări se traduc prin cheltuieli suplimentare, adaptări costisitoare și termene-limită clare, iar lipsa informării poate duce la amenzi, pierderea unor drepturi sau costuri inutile.

Schimbările afectează vehiculele, asigurările auto, permisele de conducere, inspecțiile TÜV, dar și prețurile la carburant și transportul public. Unele măsuri erau deja cunoscute, însă din 2026 ele devin obligatorii sau se extind la un număr mult mai mare de conducători auto.

Aproximativ zece milioane de șoferi vor fi afectați de reclasificarea asigurărilor, iar milioane dintre ei vor plăti mai mult anual. În același timp, apar reguli complet noi care condiționează omologarea și înmatricularea mașinilor.

Un capitol important îl reprezintă noile norme de poluare Euro 7. Începând cu 29 noiembrie 2026, acestea se vor aplica autoturismelor și vehiculelor comerciale ușoare nou dezvoltate, iar pentru toate mașinile nou înmatriculate vor deveni obligatorii de la sfârșitul anului 2027.

Regulamentul introduce o măsurare mult mai precisă a particulelor ultrafine și include pentru prima dată uzura anvelopelor și a frânelor în evaluarea impactului asupra mediului. Din anul 2035 vor fi aplicate limite uniforme pentru aceste emisii.

Totodată, sunt stabilite standarde minime pentru durabilitatea bateriilor la mașinile electrice și hibride plug-in: după cinci ani sau 100.000 de kilometri, bateria trebuie să păstreze cel puțin 80% din capacitatea inițială, iar după opt ani sau 160.000 de kilometri, minimum 72%.

În paralel, dotările tehnice devin mai stricte. Din ianuarie 2026, toate modelele noi de autoturisme și vehicule ușoare trebuie să fie echipate cu sistemul digital de apel de urgență Next Generation eCall, fără de care mașinile nu vor mai primi omologare de tip.

Din ianuarie 2027, obligația se va aplica tuturor mașinilor noi. Începând cu iulie 2026, devin obligatorii și noi sisteme de asistență, inclusiv avertizorul de atenție și sistemul de frânare de urgență capabil să detecteze pietoni și bicicliști.

Schimbări importante apar și în zona asigurărilor auto. Aproximativ zece milioane de șoferi sunt afectați de noile clase de tip, iar circa șase milioane vor plăti prime mai mari. Alți conducători auto ar putea beneficia de reduceri, ca urmare a ajustării claselor regionale.

În ceea ce privește permisele de conducere, documentele emise între anii 1999 și 2001 trebuie preschimbate până la 19 ianuarie 2026 cu noul permis tip card, securizat, valabil 15 ani, costul fiind de aproximativ 25 de euro.

Mașinile care au plăcuța TÜV albastră trebuie să se prezinte în 2026 la inspecția periodică, iar după promovarea testului vor primi plăcuța maro. Pentru vehiculele comerciale ușoare cu masa cuprinsă între 2,5 și 3,5 tone, utilizate în transport transfrontalier, din iulie 2026 devin obligatorii tahografele inteligente, care înregistrează automat timpul de conducere și trecerile de frontieră.

Pe lângă obligațiile directe, cresc și costurile indirecte. Taxa pe CO₂ va fi majorată la un nivel cuprins între 55 și 65 de euro pe tonă, ceea ce va duce cel mai probabil la scumpirea carburanților.

În același timp, și Deutschlandticket pentru transportul local și regional va fi ajustat, urmând să depășească pragul de 60 de euro pe lună. Toate aceste modificări conturează un an 2026 dificil pentru șoferii din Germania, în special pentru cei care nu se adaptează din timp noilor reguli.