Mulți șoferi români cred că rovinieta este necesară doar în afara localităților, însă realitatea este mai nuanțată. Lipsa acestei taxe de drum poate aduce sancțiuni consistente, de până la 500 de lei, inclusiv pentru deplasări scurte făcute în interiorul orașelor sau satelor.

Obligația de a avea rovinietă nu ține cont de faptul că te afli sau nu într-o localitate, ci de tipul drumului pe care circuli. Astfel, rovinieta este necesară pe autostrăzi, drumuri expres, drumuri naționale și europene, indiferent dacă acestea traversează zone urbane sau rurale.

În multe localități din România, arterele principale sunt, de fapt, porțiuni de drum național. Chiar dacă șoferul parcurge doar câteva sute de metri și nu părăsește localitatea, lipsa rovinietei poate fi sancționată. Practic, simpla utilizare a unui astfel de drum atrage obligația legală de a achita taxa.

În schimb, drumurile locale și cele aflate în administrarea primăriilor sau a consiliilor județene nu impun această taxă. Pe aceste străzi, șoferii pot circula fără rovinietă, fără riscul unei amenzi.

Controlul rovinietei nu se face prin oprirea în trafic, ci automat. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) utilizează camere video care citesc numerele de înmatriculare și verifică, în timp real, dacă există o rovinietă valabilă.

Dacă sistemul constată lipsa acesteia, sancțiunea este emisă ulterior și trimisă prin poștă proprietarului vehiculului, la adresa din acte.

Pentru autoturismele de mici dimensiuni, amenzile pornesc de la aproximativ 250 de lei și pot ajunge la 500 de lei, în funcție de cadrul legal aplicabil. Un aspect important este că, pentru aceeași zi, se poate aplica o singură amendă, chiar dacă mașina este surprinsă de mai multe ori fără rovinietă.

Autoritățile recomandă conducătorilor auto să își verifice traseul înainte de plecare și să se asigure că au rovinieta corespunzătoare perioadei de utilizare. Taxa poate fi achiziționată online sau de la punctele autorizate, iar dovada nu mai trebuie afișată pe parbriz, fiind înregistrată electronic.