Circulația rutieră se desfășoară cu dificultate duminică dimineață pe Drumul Național 6, în județul Caraș-Severin, în zona localității Domașnea, din cauza ninsorilor abundente și a zăpezii depuse pe carosabil. Autoritățile au decis restricționarea traficului și devierea autovehiculelor prin interiorul localității, pentru a permite intervenția utilajelor de deszăpezire.

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, stratul de zăpadă acoperă aproximativ un kilometru de drum, iar reluarea circulației în condiții normale este estimată după ora 8:00.

Situația meteo este dificilă și în alte zone ale țării. Ninsori sunt semnalate în 14 județe, printre care Arad, Brașov, Prahova, Timiș și Vâlcea, unde se circulă pe carosabil parțial acoperit de zăpadă, fără a fi impuse, deocamdată, restricții suplimentare.

În restul teritoriului predomină ploile, însă în județul Brăila temperaturile scăzute au favorizat formarea poleiului pe mai multe șosele. Echipele de intervenție acționează cu material antiderapant pentru menținerea siguranței rutiere.

Pe autostrada A1 București–Pitești, între kilometrii 49 și 148, se înregistrează ninsori, carosabilul fiind umed. Pe A2 București–Constanța și A3 București–Ploiești plouă, vizibilitatea este bună, iar traficul se desfășoară lejer.

Polițiștii rutieri recomandă șoferilor prudență maximă, adaptarea vitezei la condițiile de drum și informarea prealabilă asupra stării traseului. Totodată, reamintesc faptul că utilizarea anvelopelor de iarnă este obligatorie atunci când carosabilul este acoperit de zăpadă, gheață sau polei.

România traversează o perioadă de iarnă relativ blândă pentru începutul lunii ianuarie, cu temperaturi care se mențin, în mare parte, peste mediile climatologice obișnuite. Deși aspectul vremii rămâne specific sezonului rece, cu cer predominant noros și precipitații slabe, valorile din timpul zilei vor fi adesea pozitive, în timp ce nopțile vor aduce temperaturi mai scăzute, mai ales în zonele intracarpatice.

La nivel național, vremea se menține stabilă, fără fenomene extreme. În regiunile joase și în sud, maximele diurne vor fi în general peste 0°C, în timp ce nordul și centrul țării vor înregistra temperaturi mai apropiate de pragul înghețului. Precipitațiile vor fi slabe și izolate, sub formă de ploaie sau fulguieli, în funcție de zonă.

Nordul și vestul țării: În aceste regiuni, vremea va fi rece, cu cer mai mult acoperit. Temperaturile vor fi apropiate de normalul sezonului, iar în zonele montane și submontane sunt posibile ninsori slabe. Noaptea, valorile termice vor coborî sub 0°C, mai ales în zonele mai înalte.

Sudul și sud-estul: Aici, vremea va fi ceva mai blândă. Temperaturile maxime vor fi pozitive, iar minimele nocturne se vor situa în jurul pragului de îngheț. Cerul va rămâne noros, iar precipitațiile vor fi rare și nesemnificative.

Oltenia și sud-vestul: Regiunile sud-vestice vor beneficia de valori termice mai ridicate comparativ cu restul țării. Ziua va fi relativ blândă pentru această perioadă, cerul va fi acoperit, iar condițiile meteo vor rămâne calme.

Estul și nord-estul României: Vremea va fi rece, cu temperaturi diurne în jurul valorii de 0°C. Pe timpul nopții, mercurul din termometre va coborî ușor sub acest prag. Precipitațiile vor fi puține, iar cerul va fi mai mult noros.

Centrul țării și zona montană: Cele mai scăzute temperaturi se vor înregistra în centru și la munte. În aceste zone, maximele vor fi reduse, iar minimele nocturne vor coborî sub 0°C, în special în depresiuni. Sunt posibile fulguieli pe arii extinse, fără acumulări importante de zăpadă.

Dobrogea și litoralul Mării Negre: Litoralul va avea unele dintre cele mai ridicate temperaturi din țară. Ziua, valorile vor fi pozitive, cerul va fi noros, iar vântul va sufla moderat, accentuând senzația de frig.

În Capitală, ziua de 4 ianuarie aduce temperaturi maxime de aproximativ 4–5°C și minime nocturne în jurul valorii de 0–1°C. Cerul va fi noros, fără precipitații semnificative, într-un regim termic obișnuit pentru această perioadă a anului.

La Cluj-Napoca și Brașov, vremea va fi rece, cu temperaturi apropiate de 0°C ziua și valori negative noaptea. Timișoara și Craiova vor avea temperaturi ușor pozitive în timpul zilei, iar la Iași vremea va rămâne specifică sezonului rece, cu cer noros și maxime reduse. La Constanța, temperaturile vor fi mai ridicate, însă vântul de pe mare va accentua disconfortul termic.