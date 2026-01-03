Centrul Infotrafic al Poliției Române anunță că, la primele ore ale dimineții, se circula în condiții specifice sezonului rece pe mai multe segmente de autostradă.

”Se circulă în condiţii de iarnă pe autostrada A1 atât pe tronsonul Bucureşti – Piteşti între kilometrii 134-149 cât şi pe întreg tronsonul Râmnicu Vâlcea – Deva. În aceleaşi condiţii se circulă şi pe autostrada A10 Sebeş – Turda. Pe aceste sectoare se intervine cu utilaje pentru asigurarea fluenţei circulaţiei”, a transmis, sâmbătă dimineaţă, Centrul Infotrafic.

În urma ninsorilor și a precipitațiilor mixte, utilajele de deszăpezire acționează pe mai multe drumuri din județele Alba, Arad, Bihor, Brașov, Caraș-Severin, Cluj, Dâmbovița, Gorj, Maramureș, Mehedinți, Sălaj, Sibiu, Timiș și Vâlcea.

Reprezentanții Poliției Române precizează că, în acest moment, nu sunt semnalate blocaje rutiere cauzate de accidente sau de condițiile meteo.

”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, la această oră, nu sunt semnalate drumuri naţionale sau autostrăzi cu traficul oprit din cauza vreunui accident sau a condiţiilor meteorologice”, au mai transmis poliţiştii.

Pe principalele artere rutiere din sudul țării, respectiv autostrăzile A2 București – Constanța și A3 București – Ploiești, circulația se desfășoară fluent. Carosabilul este umed, vizibilitatea este bună, iar valorile de trafic se mențin în limite normale.

Autoritățile le recomandă conducătorilor auto să se informeze înainte de plecare și să adapteze condusul la condițiile de drum.

”Înainte de a porni în călătorie, informaţi-vă cu privire la condiţiile meteorologice şi la restricţiile impuse pe traseul pe care-l aveţi de parcurs! Asiguraţi-vă o bună vizibilitate din autovehicul, prin curăţarea parbrizului, lunetei şi a geamurilor laterale, rulaţi cu o viteză adaptată condiţiilor de trafic şi de drum, astfel încât să puteţi efectua orice manevră în condiţii de siguranţă, folosiţi frâna de motor pentru reducerea vitezei”, recomandă reprezentanţii Centrului Infotrafic.

Avertizări meteo în vigoare

Meteorologii au emis, vineri, mai multe avertizări cod galben și cod portocaliu de precipitații și intensificări ale vântului, valabile până sâmbătă seara, pentru mai multe regiuni ale țării și zonele montane. Conform Administrația Națională de Meteorologie, se va depune strat nou de zăpadă, care la altitudini mari poate ajunge până la 50 de centimetri, iar în mai multe zone sunt așteptate episoade de viscol.