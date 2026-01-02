Inițial a fost emis un cod portocaliu de vânt în județul Cluj, valabil vineri până la ora 10:00. Avertizarea a vizat zona de munte situată la altitudini de peste 1.800 de metri, unde erau prognozate intensificări puternice ale vântului, cu viteze la rafală cuprinse între 120 și 140 de kilometri pe oră, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

„Se vor semnala: Intensificări puternice ale vântului cu viteze la rafală de 120-140 km/h”, a transmis inițial ANM.

Ulterior, ANM a revenit cu mai multe informații și a actualizat atenționarea, emițând un cod roșu de vânt pentru zona montană din județul Cluj. Meteorologii au precizat că vântul foarte puternic, cu viteze la rafală de peste 120 de kilometri pe oră, va viscoli intens și va troieni zăpada deja depusă, fenomen care va determina o vizibilitate extrem de redusă, apropiată de zero, în zonele afectate.

„Vânt foarte puternic cu viteza la rafală de peste 120 km/h, care viscoleşte puternic şi troieneşte zăpada deja depusă şi care determină o vizibilitate apropiată de zero”, au informat ulterior meteorologii.

Vremea de vineri, 2 ianuarie, aduce o încălzire semnificativă față de normalul perioadei, deși în unele regiuni condițiile rămân reci. Temperaturile maxime pornesc de la 1–2 grade în partea de nord-vest și ajung până la 9 grade în sudul și sud-estul României. Precipitațiile se extind treptat în vest, nord-vest și centru, unde se pot acumula cantități de 20–30 de litri de apă pe metru pătrat, iar în zonele montane va ninge viscolit.

În Dobrogea și Bărăgan, vremea este frumoasă, cu soare, câțiva nori și temperaturi în creștere față de ziua de joi. Valorile termice ajung la 8–9 grade, peste normalul perioadei, iar vântul va avea unele intensificări pe parcursul zilei.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei, dimineața este rece, însă după prânz atmosfera se încălzește. Temperaturile depășesc valorile normale și ajung la 6–7 grade. Predomină cerul însorit, iar vântul prezintă intensificări trecătoare. Un aer mai cald pătrunde și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, unde după maximele de 2–3 grade din ziua precedentă, vineri se ating 7–8 grade. Vremea este schimbătoare, cu perioade de înnorare și posibilitatea apariției unor precipitații.

Temperaturile cresc și în nordul Transilvaniei și în Maramureș, însă aici rămâne mai frig decât în alte regiuni. Maximele nu depășesc 2–3 grade, cerul rămâne mai mult acoperit, iar precipitațiile vor fi sub formă de ninsoare, mai consistentă la munte. În zonele joase apare lapovița, ceea ce favorizează formarea poleiului.

În vestul țării, ziua va fi mohorâtă, cu precipitații sub toate formele și un vânt destul de insistent. Există riscul apariției poleiului pe șosele, iar temperaturile maxime ajung la aproximativ 5 grade. Pe timpul nopții, valorile termice coboară în jurul valorii de 0 grade.

Și în Transilvania vremea rămâne închisă. Sunt așteptate ninsori și lapoviță, iar în zona montană vântul va determina viscol. După o zi anterioară foarte rece, cu temperaturi negative, astăzi maximele urcă la 5–6 grade.

În Oltenia se resimte de asemenea încălzirea. Soarele apare trecător, dar mai ales în a doua parte a zilei sunt așteptate precipitații. În nordul regiunii vor fi lapoviță și ninsoare, în timp ce în sud vor predomina ploile.

În sudul țării, vremea devine caldă pentru începutul lunii ianuarie. În Lunca Dunării se ating 9 grade, pot apărea ploi slabe trecătoare, dar și perioade cu soare.

În București, vineri va fi mai cald decât normal. Ziua este însorită, cu puțin vânt, iar temperatura maximă se situează în jurul valorii de 8 grade. Seara și noaptea apar înnorări, fără precipitații. Sâmbătă, temperaturile continuă să crească și la amiază se ating 11 grade.

Prima parte a zilei aduce soare, iar ulterior norii se adună și apar ploi slabe trecătoare. Duminică vremea se răcește, maximele ajung la cel mult 6 grade, cerul rămâne mohorât și va ploua din când în când, iar în noaptea de duminică spre luni vântul se intensifică. Luni persistă vremea închisă, cu ploi, vânt activ și o maximă de aproximativ 5 grade.

La munte, vineri dimineața este foarte frig, însă temperaturile cresc pe parcursul zilei. Ninge, mai abundent în Munții Apuseni, unde se pot depune până la 25 de centimetri de zăpadă. Vântul se intensifică, iar în zonele înalte se manifestă viscol puternic, cu rafale de până la 100 km/h.

Sâmbătă aduce ninsori în majoritatea masivelor, un strat nou de zăpadă și vânt mai intens la altitudini mari. Duminică nu apar schimbări semnificative, cerul rămâne acoperit, ninsorile continuă, iar vântul bate cu putere pe creste. Luni se încălzește ușor, dar vremea rămâne mohorâtă, cu precipitații destul de abundente, ninsoare la altitudini mari și lapoviță sau ploaie la niveluri mai joase.