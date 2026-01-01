Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o informare meteo valabilă până sâmbătă, ora 10:00. Potrivit meteorologilor, precipitațiile se vor extinde treptat în vestul, centrul și nord-vestul țării, precum și în toate zonele montane și submontane, unde local se vor acumula între 20 și 30 l/mp de apă. La munte, în special în Munții Apuseni, se vor înregistra ninsori, cu depunere de strat de zăpadă de aproximativ 15–25 cm.

”Aria precipitaţiilor se va extinde treptat în vestul, centrul şi nord-vestul ţării, precum şi în toate zonele montane şi submontane şi local se vor acumula cantităţi de apă de 20…30 l/mp. La munte va ninge şi, în special în Munţii Apuseni, se va depune strat consistent de zăpadă, în general de 15…25 cm”, anunţă, joi, ANM.

Meteorologii anunță că în Banat se vor înregistra precipitații mixte, iar în Maramureș, Transilvania, Crișana și jumătatea nordică a Olteniei vor predomina ninsorile, cu strat de zăpadă de 5–15 cm. Pe alocuri se estimează formarea poleiului, ceea ce poate afecta circulația rutieră.

”Vântul se va intensifica în Carpaţii Occidentali şi Orientali, iar de vineri (2 ianuarie) şi în Carpaţii Meridionali şi va avea viteze de peste 70…80 km/h, viscolind ninsoarea”, mai arată meteorologii.

Meteorologii au precizat că până sâmbătă, 3 ianuarie, se vor înregistra local și temporar intensificări ale vântului și în zonele joase din vest, centru și est, cu viteze medii de 40–50 km/h.

ANM mai arată că până joi, 8 ianuarie, vor fi precipitații în toate regiunile, iar în unele zone cantitățile de apă vor fi însemnate.

Pentru intervalul 1 ianuarie, ora 23:00 – 2 ianuarie, ora 18:00, a fost emisă o avertizare cod galben. Vântul se va intensifica în Carpații Occidentali și Orientali, urmând ca, din dimineața zilei de vineri, să afecteze și Carpații Meridionali. La altitudini de peste 1700 m, rafalele vor ajunge la 90–100 km/h, iar ninsoarea va fi viscolită, cu vizibilitate redusă.

”Vântul va avea intensificări în Carpaţii Occidentali şi Orientali, iar din dimineaţa de vineri şi în Carpaţii Meridionali. Vor fi viteze de 70…90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90…100 km/h, ninsoarea va fi viscolită şi vizibilitatea scăzută”, se mai arată în anunţul ANM.

Potrivit ANM, în intervalul 1 ianuarie, ora 10:30 – 2 ianuarie, ora 08:00, vremea în București va fi rece, mai ales dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil, mai mult senin la început și spre sfârșitul perioadei, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile vor oscila între -6 și -4 grade, cu valori minime mai scăzute în zona preorășenească, până la -9 grade, și maxime de 2–3 grade.

În următorul interval, 2 ianuarie, ora 08:00 – 3 ianuarie, ora 10:00, se va înregistra o încălzire ușoară, cu valori peste mediile multianuale specifice acestei perioade. Cerul va fi variabil, cu înnorări seara și noaptea, vânt slab și moderat, iar temperaturile vor urca între -3 și 0 grade noaptea și 7–8 grade ziua.