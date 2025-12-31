La finalul anului, între 30 decembrie 2025, ora 20:00 și 31 decembrie 2025, ora 08:00, vremea va fi rece în toată țara, local geroasă, mai ales în centrul țării și în zona subcarpatică din sud. Cerul va fi variabil în sud-vest și parțial în sud, dar temporar noros în rest, iar ninsorile slabe vor fi prezente la munte, local în nord și nord-est și izolat în celelalte regiuni.

Vântul va avea intensificări semnificative: în nordul Moldovei rafalele vor atinge 50-65 km/h, viscolind ninsoarea, iar la munte, în Carpații Meridionali și Orientali, rafalele vor ajunge la 60–85 km/h, cu valori de 90-120 km/h la altitudini de peste 1.700 m, reducând vizibilitatea. Temperaturile minime vor coborî până la -12°C, iar maximele nocturne se vor situa în jur de -2°C. În București, cerul va fi variabil cu posibile fulguieli, vânt moderat de 30–35 km/h și temperaturi între -7 și -4°C.

Noaptea dintre ani și primele ore din 2026, între 31 decembrie 2025, ora 08:00 și 1 ianuarie 2026, ora 08:00, se menține frigul accentuat, geroasă dimineața și noaptea, mai ales în centrul și nordul țării. Ninsorile slabe vor continua la munte, dar și în Banat, Crișana, Maramureș, local în Transilvania și izolat în Moldova. Vântul va avea intensificări de 50-70 km/h în nordul și nord-estul Moldovei, estul și sud-estul Transilvaniei, iar la munte rafalele vor ajunge la 60-85 km/h cu ninsoare viscolită. Temperaturile maxime vor fi între -7°C în estul Transilvaniei și 3–4°C izolat în Muntenia și Dobrogea, iar minimele vor coborî până la -14°C. În București, maximele vor atinge aproximativ 3°C, iar minimele vor fi între -7 și -5°C, mai scăzute la periferie.

Între 1 și 2 ianuarie 2026, vremea va rămâne rece, cu ger dimineața în centru și nord și noaptea în estul și sud-estul Transilvaniei. Temperaturile maxime se vor încadra între -5 și 5°C, iar minimele între -10 și 0°C. Vor fi ninsori slabe la munte și în Maramureș, local în Banat și Crișana, cu posibilitatea de polei în Câmpia de Vest spre finalul intervalului. În București, cerul va fi mai mult senin, cu maxime de 2-3°C și minime între -5 și -3°C.

Încălzirea se va accentua între 2 și 3 ianuarie 2026, cu valori termice peste mediile multianuale. Maximele vor ajunge la 9°C, iar minimele între -4 și 4°C. Precipitațiile vor fi mixte în multe regiuni, cu ninsori consistente la munte și ploi în Banat și izolat în Oltenia, cu risc de polei. În București, maximele vor urca la 6–8°C, iar minimele la -3…0°C.

Între 3 și 4 ianuarie 2026, încălzirea va continua, mai ales în sud și sud-est, cu temperaturi maxime între 3 și 13°C și minime între -1 și 9°C. În vest, nord și centru vor apărea precipitații mixte, iar la munte ninsoarea va continua. În Capitală, maximele vor fi de 10–12°C, cu minime pozitive între 1 și 3°C.

Pentru perioada 4-7 ianuarie 2026, meteorologii estimează temperaturi apropiate de mediile climatologice în vest, nord și centru, cu precipitații probabile. În sud și sud-est, vremea va rămâne mai caldă la început, urmată de o ușoară răcire, dar valorile termice se vor menține peste normal. Precipitațiile vor fi mai frecvente în a doua parte a intervalului, inclusiv în București.

Directorul ANM, Elena Mateescu, a avertizat că România se va confrunta cu o noapte de Revelion geroasă, cu temperaturi minime de până la -14°C în zonele depresionare și valori de -7°C până la -9°C în Capitală. De asemenea, rămân în vigoare avertizări de vânt puternic, cu rafale de 90-100 km/h la altitudini de peste 1.700 de metri și de 50-70 km/h la altitudini mai joase. Intensificările de vânt vor scădea pe timpul nopții, însă senzația de frig va rămâne accentuată.

Se pot înregistra ninsori slabe în zonele montane, în regiunile intracarpatice, Banat, Crișana, local în Transilvania și în nordul Moldovei, iar ninsoarea poate fi viscolită, cu zăpada spulberată.

„Din punct de vedere meteorologic, astăzi avem o vreme mai rece decât în mod obișnuit și va urma o noapte geroasă, mai ales în zonele depresionare, acolo unde deja s-au înregistrat valori de -14°C, așa cum s-a întâmplat și în ultimele nopți”, a spus Elena Mateescu.

În București, minimele se vor situa între -7 și -9°C, cu cer variabil și posibilitate de fulguieli, iar vântul va sufla moderat, cu intensificări de 30-45 km/h.

Primele zile ale anului 2026 vor aduce alternanțe de temperaturi. În 1 ianuarie, minimele vor ajunge până la -10°C în depresiuni, până la -6°C în Capitală și -3°C pe litoral. Maximele se vor situa între 0 și 6-7°C, cu vânt moderat.

„Atenție cum ne îmbrăcăm la trecerea în noul an, pentru cei care vor dori să ciocnească un pahar de șampanie în aer liber”, a avertizat Elena Mateescu.

Zilele de 2 și 3 ianuarie vor aduce o încălzire temporară, cu maxime între 0 și 9°C, iar în Capitală se vor înregistra 6-7°C. Începând cu 4 ianuarie, o nouă masă de aer rece ar putea duce la scăderi semnificative ale temperaturilor, mai ales în jumătatea nordică a țării și în regiunile intracarpatice.

„La altitudini mai mari de 1.700 de metri, vitezele vântului vor atinge 90-100 km/h, iar la altitudini mai reduse vor fi de 50-70 km/h. (…) Este posibil să mai consemnăm ninsori slabe, în special în zona de munte, dar și în regiunile intracarpatice, Banat și Crișana, local în Transilvania și în nordul Moldovei”, a spus specialista.

La munte, ninsorile se vor intensifica după primele zile ale anului, cu posibilitatea formării unui strat consistent de zăpadă. În Capitală, temperaturile nocturne vor coborî între -7°C și -5°C, iar în zonele preorășenești se pot înregistra chiar -9°C sau -10°C.

„Vor mai fi de interes intensificări ușoare și moderate ale vântului, cu viteze de 30-45 km/h, însă așteptăm un semnal pentru a vedea ce se întâmplă din 4 ianuarie”, a explicat directorul ANM.

Meteorologii recomandă prudență în aer liber, mai ales pentru cei care vor sărbători Revelionul în exterior, și atrag atenția asupra vântului puternic și a temperaturilor extrem de scăzute care pot afecta sănătatea.