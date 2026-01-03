Taxele reprezintă principalul instrument de finanțare a infrastructurii rutiere din Turcia și au fost ajustate pentru vehiculele cu înmatriculări străine. Direcția Generală a Autostrăzilor din Turcia a anunțat recent că, începând cu anul 2026, șoferii pot achita taxele la punctele de control vamal de pe autostrăzi, poduri și tuneluri.

Această măsură a fost extinsă de la aplicația inițială, care se limita la drumurile administrate direct de instituție, și include acum și autostrăzile realizate prin parteneriate public-privat. Potrivit publicației Turkiye, această decizie simplifică procedura de plată și reduce riscul neplății taxelor pentru șoferii care tranzitează Turcia.

Vehiculele cu numere străine pot obține cardurile HGS, sistemul electronic de taxare rutieră, de la punctele de intrare în țară. Aceste carduri permit achitarea taxelor la puncte de trecere sau prin intermediul platformelor online dedicate.

„Plățile pot fi efectuate la ghișee, prin linkul ‘Verificare și plată treceri neautorizate disponibil pe site-ul kgm.gov.tr sau pe site-ul web al autostrăzii respective, introducând numărul de înmatriculare. Dacă nu ați achitat taxa de trecere, trebuie să o plătiți la punctul vamal atunci când ieșiți din Turcia. Puteți achita suma fără penalizare în primele 15 zile de la data trecerii”, a precizat Direcția Generală a Autostrăzilor.

Taxele neachitate în termenul stabilit atrag penalități care cresc odată cu durata întârzierii. Autoritățile turce recomandă șoferilor să achite taxele cât mai curând pentru a evita majorările semnificative.

„Pentru întârzieri între 15 și 45 de zile se aplică o amendă egală cu valoarea unei taxe de trecere, iar pentru întârzieri de peste 45 de zile amenda este de patru ori taxa de trecere. Pentru o călătorie fără probleme, verificați informațiile privind trecerile dumneavoastră în Turcia”, se arată în comunicatul oficial.

Astfel, termenul de 45 de zile marchează punctul critic, după care șoferii plătesc de patru ori mai mult decât taxa inițială. Această regulă se aplică uniform tuturor vehiculelor cu înmatriculare străină care folosesc autostrăzile și podurile supuse taxării.

Taxele în Turcia sunt calculate în funcție de distanța parcursă și clasa vehiculului. Sistemul HGS a fost implementat pentru a eficientiza încasările și a fluidiza traficul la punctele de taxare. Proprietarii de vehicule trebuie să atașeze pe parbriz o etichetă HGS și să sincronizeze cardul cu numărul de înmatriculare al mașinii.

Cipul RFID din cardul HGS permite debitarea automată a taxelor atunci când vehiculul trece pe lângă stația de taxare. Cardul poate fi reîncărcat prin conturi bancare locale, iar în cazul soldului insuficient, sistemul notifică utilizatorul pentru completarea creditului.

Acest mecanism facilitează tranzitul pentru turiștii care nu dețin conturi bancare turcești, reducând timpul de așteptare și eliminând necesitatea achitării imediate la fiecare stație de taxare.

Autostrăzile turcești supuse taxelor sunt identificate prin prefixul „O” și includ trasee majore precum O-3: Edirne – Istanbul (Mahmutbey), O-4: Istanbul – Bolu și O-4: Istanbul – Ankara. De asemenea, O-32: Cesme – Izmir, O-31: Izmir – Aydin, O-52: Adana/Cayhan – Sanliurfa, O-51: Iskenderun – Ceyhan și O-21: Nigde – Mersin sunt supuse aceleiași reglementări.

În plus, anumite poduri și tuneluri precum Podul Fatih Sultan Mehmet, Podul Bogazici, Podul Yavuz Sultan Selim, Podul Ozmangazi și Tunelul Avrasya sunt incluse în sistemul de taxare. Circulația motocicletelor și a autovehiculelor cu remorci prin Tunelul Eurasia este interzisă.

Sistemul nu se aplică drumurilor expres sau celor naționale, care rămân scutite de taxe. Astfel, șoferii pot planifica rutele în funcție de necesitatea plății taxelor, beneficiind de informații clare înainte de a începe călătoria.