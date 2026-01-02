Potrivit informațiilor transmise de Primăria Sectorului 4, toate obligațiile către bugetul local pot fi achitate prin ordin de plată, online sau prin intermediul automatelor de tip SelfPay. Cetățenii au la dispoziție mai multe instrumente digitale, printre care platforma Ghiseul.ro, platforma online a Primăriei Sectorului 4, disponibilă la adresa start.ps4.ro, precum și aplicația mobilă „Primăria Sectorului 4”.

În același timp, contribuabilii pot folosi rețeaua de automate SelfPay, amplasate în centre comerciale, piețe și stații de metrou. La aceste automate, atât persoanele fizice, cât și cele juridice se pot identifica rapid folosind CNP-ul sau CUI-ul, pot verifica valoarea debitelor și pot opta pentru plata integrală sau parțială a sumelor datorate.

Administrația locală precizează că sumele afișate în toate sistemele de plată includ deja bonificația de 10%, acordată contribuabililor care achită integral taxele și impozitele locale până la data de 31 martie 2026. Reducerea se aplică impozitelor pentru clădiri, terenuri și mijloace de transport auto.

Autoritățile locale subliniază că plata exclusiv online are ca obiectiv simplificarea procedurilor, reducerea timpilor de așteptare și eliminarea aglomerației la ghișee, facilitând astfel un proces mai rapid și mai eficient pentru toți contribuabilii.

Platforma Ghișeul.ro, administrată de stat și utilizată de contribuabili pentru plata online a taxelor și impozitelor, a fost indisponibilă vineri, timp de câteva ore. În acest interval, mii de români nu au putut să își achite obligațiile fiscale, situația generând disconfort mai ales în rândul celor care încercau să efectueze plățile înainte de termenul-limită de 31 martie.

Blocajul a apărut într-un moment sensibil pentru contribuabili, deoarece plata integrală a taxelor și impozitelor până la finalul lunii martie oferă posibilitatea de a beneficia de o reducere de 10%. Indisponibilitatea temporară a platformei a afectat direct persoanele care se bazau pe Ghișeul.ro pentru a face rapid și online aceste plăți, fără a apela la alte metode.

Amintim că Ghișeul.ro este una dintre principalele platforme digitale folosite în România pentru achitarea obligațiilor fiscale, fiind preferată pentru accesibilitate și rapiditate. Problemele apărute vineri au scos în evidență dependența tot mai mare a contribuabililor de serviciile online, mai ales în perioadele apropiate termenelor-limită pentru plata taxelor și impozitelor.