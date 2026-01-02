Regimul fiscal introdus de la începutul anului 2026 se adresează persoanelor fizice care activează individual, fără a constitui o formă juridică de organizare, și care obțin venituri din prestarea de servicii. Potrivit explicațiilor oferite de Serviciul Fiscal de Stat, acest tip de impozitare reprezintă o formulă specială, distinctă de alte regimuri fiscale existente, fiind concepută pentru a răspunde specificului activităților independente.

Conform prevederilor Codului fiscal, antreprenor independent este considerată persoana fizică rezidentă care desfășoară, în mod individual, o activitate economică independentă în domeniul serviciilor, fără înregistrarea unei entități juridice. Această definiție este esențială pentru delimitarea clară a contribuabililor care pot opta pentru noul regim fiscal și pentru aplicarea corectă a regulilor de impozitare.

Autoritățile fiscale subliniază că accesul la acest regim este condiționat exclusiv de respectarea criteriilor stabilite de legislație, fără a fi necesare proceduri administrative suplimentare de autorizare, în afara celor legate de identificarea fiscală. Astfel, cadrul legal urmărește să reducă birocrația și să ofere o soluție simplificată pentru activitățile economice de mică amploare.

Regimul fiscal pentru antreprenorii independenți presupune aplicarea unui impozit unic, calculat în funcție de venitul anual realizat. Cota standard a impozitului este de 15% din obiectul impunerii, în situația în care venitul anual nu depășește plafonul de 1,2 milioane de lei.

În cazul în care acest plafon este depășit, legislația prevede o cotă majorată pentru suma care excede limita stabilită. Astfel, partea de venit care depășește 1,2 milioane de lei este impozitată cu o cotă de 35%, menținându-se, în același timp, cota de 15% pentru venitul realizat până la plafon.

Achitarea impozitului unic se face lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune. Potrivit SFS, antreprenorii independenți pot desfășura activități dintr-o listă de 40 de activități economice permise, stabilite prin legislația în vigoare, ceea ce oferă un cadru clar privind domeniile eligibile pentru aplicarea acestui regim fiscal.

Aplicarea regimului fiscal și dreptul de a desfășura activitatea economică independentă sunt acordate din momentul atribuirii numărului de identificare de stat. Acest număr este eliberat de Agenția Servicii Publice în termen de 24 de ore de la solicitare.

În același interval de timp, informațiile privind atribuirea numărului de identificare sunt transmise automat către autoritățile publice competente, pentru luarea la evidență fiscală, medicală și socială. Procedura este una integrată și nu presupune depunerea unor cereri separate de către persoana înregistrată.

„Astfel, persoana înregistrată dobândește concomitent calitatea de contribuabil, asigurat social și asigurat medical, fără a fi necesare cereri suplimentare. Obiectul impunerii cu impozitul unic îl reprezintă venitul obținut din activități economice independente în domeniul prestării serviciilor, realizat pe parcursul perioadei fiscale și confirmat prin metodele de evidență prevăzute de legislația fiscală”.

Impozitul unic este achitat într-un cont trezorerial special de încasări, iar ulterior sumele sunt repartizate către mai multe componente ale bugetului public. Distribuirea fondurilor este realizată conform unor cote clar stabilite de legislație.

O parte din venituri este direcționată către bugetele locale, unde impozitul pe venit al antreprenorilor independenți reprezintă 26,3%, iar taxele locale însumează 5,0%. Contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii constituie cea mai mare pondere, respectiv 53,3%, fiind transferate către Bugetul asigurărilor sociale de stat.

De asemenea, 15,4% din impozitul unic este repartizat către Fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, sub formă de prime de asigurare calculate procentual din venitul obținut. Prin această structură de repartizare, autoritățile urmăresc finanțarea echilibrată a sistemelor publice esențiale.

Prin urmare, SFS scrie că impozitul unic aplicat antreprenorilor independenți contribuie la simplificarea obligațiilor fiscale, asigurând totodată o distribuire echilibrată a veniturilor către bugetul public național, precum și către sistemele de protecție socială și medicală.

În cadrul acestui regim fiscal, antreprenorii independenți nu au obligația de a ține contabilitate și nici de a prezenta rapoarte sau dări de seamă fiscale și statistice. Evidența activității este gestionată de Serviciul Fiscal de Stat, pe baza datelor disponibile în sistemele informatice.

Informațiile utilizate de autoritatea fiscală provin din datele furnizate prin echipamentele de casă și de control conectate la Sistemul informațional automatizat „Monitorizarea electronică a vânzărilor”, utilizate pentru documentarea prestării serviciilor. De asemenea, sunt luate în considerare datele conținute în conturile curente ale contribuabilului, înregistrate la SFS conform procedurilor stabilite.

În acest context, obligațiile antreprenorului independent includ utilizarea echipamentului de casă și de control pentru operațiunile în numerar și emiterea bonului de casă sau a bonului fiscal, conform reglementărilor aprobate de Guvern. Serviciul Fiscal de Stat calculează impozitul unic și transmite avizele de plată până la data de 10 a lunii următoare celei de gestiune.