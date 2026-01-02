Noile reglementări fiscale adoptate recent de Guvernul României impun o creștere obligatorie a capitalului social pentru firmele care depășesc cifra de afaceri de 400.000 de lei. Economistul Radu Georgescu susține că această măsură nu corespunde realităților economice și poate provoca dificultăți semnificative pentru companii.

„Nu cred că am văzut până acum atâta haos fiscal și legislativ”, afirmă Georgescu, subliniind nivelul de confuzie în care se află profesioniștii din domeniu.

În opinia sa, prevederile recente au fost implementate fără o analiză adecvată a efectelor asupra mediului de afaceri și asupra resurselor administrative necesare. Potrivit economistului, contabilii, avocații și antreprenorii se confruntă cu dificultăți majore în interpretarea normelor.

„Și sunt contabil de 25 de ani. Credeam că le-am văzut pe toate. Noi, contabilii, nu mai înțelegem nimic din modificările fiscale făcute în ultimele luni”, explică Georgescu.

Aceste comentarii reflectă nemulțumirea generală a profesioniștilor din sectorul privat, care semnalează că schimbările legislative nu respectă logica economică și contabilă.

O problemă centrală identificată de specialiști este corelarea între capitalul social și sănătatea financiară reală a unei firme. Măsura adoptată de Guvernul României prevede că firmele cu cifră de afaceri de peste 400.000 lei trebuie să aibă un capital social de minimum 5.000 lei, iar nerespectarea acestei obligații poate conduce la radierea companiei.

Expertul subliniază că valoarea capitalului social nu reprezintă un indicator relevant al viabilității unei firme. Orice persoană care a întocmit vreodată un bilanț contabil sau a studiat unul știe că problema unei firme nu este valoarea capitalului social, ci capitalul propriu negativ. În termeni simpli, capitalul propriu reprezintă diferența dintre ceea ce deține firma (activele) și ceea ce trebuie să plătească (datoriile). Economistul Radu Georgescu a explicat că majorarea capitalului social la 5.000 de lei nu rezolvă problemele firmelor care înregistrează capital propriu negativ, fie că acesta este de -10.000, -50.000, -100.000 sau chiar -1 milion de lei.

El a subliniat, de asemenea, că aceeași măsură nu are efect nici asupra firmelor care au capital propriu pozitiv. Georgescu a precizat că, în 2026, sute de mii de contabili, avocați și antreprenori vor fi nevoiți să aloce timp și resurse pentru a trimite documente la Registrul Comerțului, fără ca acest lucru să îmbunătățească situația financiară reală a companiilor.

„Orice om care a făcut un bilanț contabil în viața lui sau a văzut unul, știe că nu valoarea capitalului social este vreo problemă în firmă, ci valoarea negativă a capitalului propriu este o problemă. Pe românește, capital propriu este diferența dintre ce are firma (active) și ce trebuie să plătească (datorii). Creșterea capitalului social la 5.000 lei este inutilă pentru o firmă care are capital propriu negativ de -10.000 lei, -50.000, -100.000, -1 milion lei etc. La fel, este inutil și pentru firmele care au capital propriu pozitiv. Pe scurt, în 2026, sute de mii de contabili, avocați și antreprenori vor pierde timp și bani să trimită documente la Registrul Comerțului”, precizează economistul.

Potrivit analizei lui Radu Georgescu, efectele practice ale noilor reguli vor fi resimțite de sute de mii de contabili, avocați și antreprenori. Aceștia vor trebui să aloce timp și resurse pentru a trimite documentația necesară la Registrul Comerțului, chiar dacă măsura nu influențează direct performanța financiară a firmelor.

Expertul ridică, de asemenea, o întrebare retorică legată de capacitatea Guvernului de a evalua impactul deciziilor sale asupra sectorului privat:

„Mă întreb, oare la Guvern nu este niciun contabil, avocat, antreprenor care să aibă experiență în sectorul privat și care să înțeleagă ce legi semnează?”.

Această întrebare reflectă o preocupare mai largă privind consultarea insuficientă cu profesioniștii care lucrează în economie și contabilitate, un aspect esențial pentru adoptarea unor reglementări eficiente și realiste.